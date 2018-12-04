監察、司法職權爭議 陳師孟提案請總統調解

2018年12月04日 18:55 中時 鄭舲

監委陳師孟日前因申請調查法院判決有無違誤，遭質疑侵犯司法權，也造成監察院及司法院關係緊張。陳師孟今在監察院談話會中提案，對於兩院爭議，希望院長張博雅敦請蔡英文總統出面調解。不過監委對此案有不同看法，最後決議先透過秘書長與司法院秘書長協商。

與會監委指出，陳師孟認為近來監院與司法院關係緊張，而憲法第44條規定，總統對於院與院間爭執，得召集各院院長會商解決，因此希望總統能針對司法權與監察權行使爭議出面協調。同時，許多人民陳情案對司法裁判有錯判或冤獄，因涉及法官自由心證，監院必須迴避，所產生的監察權與司法權競合，也須規範釐清。

有監委在會中提及，近來向司法院調卷越來越困難，過去與司法院有默契，只要不涉及審判核心的案件都可給，但現在似乎因為兩院關係緊張，經常調不到卷；不過也有監委指出，若是調的卷沒有逾越行使職權，不會有調不到卷的問題。

監委表示，要敦請總統做院際調解，在個案上總統也恐難介入，因此討論到最後，還是請秘書長先行溝通，在100年與司法院協商的基礎上，透過秘書長與司法院秘書長協商。

另外，陳師孟也提到，新委員上任後業務量大增，人力物力都同步成長，而監察院的預算一年大約七億左右，卻因為被統刪，造成監院功能大幅限縮，因此也請行政院考量，為了發揮監院功能寬列預算。

與會監委表示，陳師孟要總統調節監院與政院關係，盼政院能寬列預算，但審預算的是立委，「總統連去立院報告都不可能，怎麼可能介入預算？」且各部會預算都會被統刪，監察院提出寬列對其他院並不公平。最終監委認為應整理具體數字，被統刪多少會影響職權行使或院功能運作，才能對外交代。

(中時 )