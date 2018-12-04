台灣宗教史首見廟宇文化結合國際3D地景藝術

國際3D立體繪畫宗師Kurt Wenner於台南龍崎文衡殿義德館創作，以關公最膾炙人口忠義故事《過關斬將》為主題，進行3D地景立體創作。(曹婷婷攝)

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不少民眾親臨現場一睹「過關斬將」場景中與關公3D對決的視覺魅力。(曹婷婷攝)

不少民眾近來在台南重要景點，大概都有瞥見可愛的百尊Q版關公公仔軍團，公仔軍團率先打頭陣，揭開今年最有看頭、最具國際水準的龍崎文衡殿建醮文化祭系列活動的序幕，活動也將於8日盛大展開，今年更重金邀請國際3D立體繪畫宗師Kurt Wenner於台南龍崎文衡殿義德館創作，以關公最膾炙人口忠義故事《過關斬將》為主題，進行3D地景立體創作。

Kurt Wenner曾任職美國NASA太空總署，也是羅馬教皇保羅二世指定的國際3D地景藝術大師，堪稱3D地景藝術界第一把交椅。Kurt這次也將直接在龍崎文衡殿現場創作，Kurt Wenner這一次將高難度挑戰東方神明為主題，有別以往全地面創作模式，改以牆地面形式進行創作，展現Kurt Wenner特殊高超的透視繪畫技法，詮釋關公英姿神態，開啟台灣宗教文化藝術的新眼界，預計將吸引全省10萬人潮前往觀賞。

Kurt Wenner實景創作為期到６日共４天，已有大專院校相關科系學生、對藝術創作有興趣的團體搶先一睹為快，把握難得與國際藝術大師近距離觀摩創作的機會。

戊戌年建醮文化祭活動主軸為「藝起同享龍崎喜」，就是以藝術文化為底蘊接軌國際，並賦予更深層文化傳承及交流的意義，凝聚更多正能量。龍崎文衡殿建醮活動12月29日祈福繞境，在這之前也安排關公軍團快閃、3D地景藝術展等，並規畫開幕祈福活動、普度搖滾之夜、建醮繞境、攝影比賽、自行車及越野接力等多項活動，還有許多建醮文化祭限量文創商品及值得藝術同好珍藏的Kurt Wenner 「過關斬將」3D地景藝術限定限量文創商品。3D地景藝術參觀及活動詳情，請上龍崎文衡殿臉書查詢：https://m.facebook.com/LongQiWenHeng/。

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