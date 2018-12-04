桃園地院法官延辦多起案件 監院通過彈劾

2018年12月04日 19:00 中時 鄭舲

臺灣桃園地方法院俞姓法官任職法官期間，多次延辦案件，損及人民受審權益，監察委員蔡崇義、高涌誠因此提案彈劾，監察院今審查本案，全票無異議通過彈劾。

監委指出，俞姓法官在任職期間，將依通常程序起訴之「103年度矚訴字第16號毒品危害防制條例共同運輸第三級毒品案」，於準備程序時，未審酌檢察官起訴罪名法定刑為5年以上有期徒刑之罪，於無合議庭書面裁定前，逕予改為簡易程序進行，該案自103年12月30日收案後，遲於106年3月20日終結，其間僅進行調查被告前案資料行為，嚴重違反刑事訴訟法所定之簡易程序相關規定及不當延遲。

監委表示，又其98年度至106年度受理的案件中，「無故未接續進行」繼續6個月以上案件高達68件，遲延案件中又多以簡易案件居多，未能妥善控管所承辦案件進度，也無正當理由延滯案件，相關作為有違法官法相關規定，監察院今審查通過蔡崇義、高涌誠提案，彈劾該名法官。

蔡崇義、高涌誠表示，該法官違失情節有損人民在司法上受益權，更侵害當事人受充分而有效公平審判權利，違失事證明確，本案經提彈劾案件審查會採無記名投票，全票無異議通過；彈劾案件審查會並認為，應就塗改103年度矚訴字第16號刑事裁定原本，是否涉及刑責部分，依據監察法第15條規定函最高檢察署依法偵辦。

(中時 )