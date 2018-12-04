24條冤魂「最凶大樓」前時代大飯店欠稅 拍賣4788萬

24條冤魂「最凶凶宅」前時代大飯店欠稅 拍賣4788萬。（本報系資料照片）

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位於北市新生北路二段、錦州街口，被稱為「全台最凶凶宅」的錦新大樓，其前身的時代大飯店公司，因欠地價稅遭拍賣22坪，法務部行政執行署台北分署今天進行第3次拍賣，終於以「4788萬8888元」的「連六發」幸運數字拍出，換算每坪約211萬餘元。

「錦新大樓」為地上14層的住商混合大樓，前身是時代大飯店，1984年因2樓餐廳發生電線走火，造成19人死亡、45人輕重傷，飯店負責人等相關人士均遭法辦，但「錦新大樓」命運多舛，1986年還發生著名的「女子跳樓壓死燒肉粽小販事件」，多年後又有火警造成2人死亡，陸續有人跳樓、情侶殉情，33年來死了24人，是全台著名凶宅，屢傳靈異事件。

台北分署表示，時代大飯店公司於1977年設立，但在1984年9月撤銷登記未繼續營業，因欠繳地價稅遭台北市稅捐稽徵處移送執行。

台北分署說，時代大飯店位於新生北路二段、林森北路399巷口的錦新大樓，土地面積284坪，時代大飯店公司依持份比例計算持有22.6坪，鑑價金額9044萬元。

台北分署今進行第三次拍賣，底價4634萬元，最後由土地共有人林姓男子以4788萬8888元得標，換算每坪約211萬餘元，順利拍定。

台北分署今舉行今年度最後一次聯合拍賣，共拍定4807萬餘元，除順利拍出前時代大飯店公司土地4788萬多元外，動產部分則拍出18萬9,490元，總共今天共拍定總金額為4807萬8378萬元，增益國庫收入。

(中時 )

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