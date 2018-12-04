總統千金太緊張 伊凡卡僵硬像後媽

2018年12月04日 19:20 中時電子報 吳映璠

自川普上任以來，第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）伴父左右出席各大國際會議將近2年，不過她似乎還未習慣這樣高規格外交場合，肢體動作越發僵硬，更被評越來越像後媽梅蘭妮雅，專家說，看得出來伊凡卡相當緊張、焦慮。

伊凡卡與夫婿庫許納出席G20峰會。

美國第一夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）或許因為還不習慣政治場合，又或者為了維持從前模特兒的優雅儀態，肢體、臉部表情僵硬眾所皆知，不過她的繼女伊凡卡憑藉自己的魅力與親和力，縱橫各大外交盛會，理應要對這些場合非常熟悉，最近卻被拍到站姿僵硬，有如復刻版梅蘭妮雅。

美國第一夫人梅蘭妮雅動作僵硬眾人皆知。（圖／路透社）

根據英國「每日快報」（Daily Express）、美國網路媒體Refinery29 4日報導，知名肢體語言專家伍德（Patti Wood）指出，伊凡卡的站姿透露出她「非常緊張、焦慮」。

伍德仔細檢視伊凡卡與夫婿庫許納（Jared Kushner）出席G20會議的照片，語出驚人表示：「彷彿看到站在川普身旁的梅蘭妮雅」。

伊凡卡與夫婿庫許納出席G20峰會，專家評論她的肢體動作僵硬，雙腿併攏、雙手筆直靠緊軀幹，看起來相當緊張、不自在。（圖／翻攝自伊凡卡個人推特）

伊凡卡與夫婿庫許納出席G20峰會，專家評論她就算行進中，肢體也相當僵硬，看起來相當緊張、不自在。（圖／美聯社）

照片裡伊凡卡雙腿與膝蓋緊緊併攏，手臂筆直地緊貼軀幹，臉上掛著僵硬的微笑，「她全身上下、包括臉部散發出緊張情緒，就連摟抱庫許納的動作都相當正式，像個娃娃，一點也不放鬆。」另一張照片則顯示伊凡卡就算是走路，雙腿也是緊緊貼著，嘴唇微微噘著，看得出來非常緊張。

不過伍德也緩頰，儘管伊凡卡動作僵硬，不過在這些外交場合中，她的儀態算是非常合適的。

(中時電子報)