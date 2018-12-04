honestbee端50萬推「聖蜂」 邀吃貨來跟蜂！

honestbee「聖蜂月曆」日日推出驚喜優惠 還可抽新加坡來回機票出國去

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時報周刊
吳雅媚
honestbee提供最多元、最便利的外送平台，將美食、生鮮雜貨送到家！
歡慶聖誕倒數 外送平台推出「聖蜂」活動 天天好禮優惠享不完
honestbee提供300間店家任你選 最低可享5折優惠！

沒有最瘋，只有更「蜂」！進軍台灣市場至今已滿三年的人氣外送平台honestbee誠實蜜蜂端出50萬大獎，要在聖誕月天天放出「聖蜂」大絕！即日起至12/31，honestbee將日日推出驚喜優惠，並搭配抽獎活動，最大獎可獲新加坡來回機票及購物金等超值好禮，要讓吃貨粉絲吃到離家出走！還將抽出300名粉絲，免費獲得beeTribe一年會員，吃貨們快來跟「蜂」吧！

新加坡商外送平台業者honestbee自2016登台爭搶外送餐飲商機，至今在六大城市-台北、新北、桃園、新竹、台中、高雄提供美食及生鮮外送服務，還有自營蜜蜂超市，並開創與百貨美食外送等前所未有的合作，今年九月更率先創立「beeTribe」的會員服務，提供消費者於全台超過300間餐廳內用即可享受買一送一的優惠。甚至與個人用品店寶雅和全家便利商店合作，提供「店到宅」模式，創新服務領先市場，成為台灣最多元便利的餐飲、生鮮外送平台。

honestbee表示，餐食外送夯，現代人為求方便與省時時常會使用外送服務，一鍵下單即可完成。honestbee來台已滿三年，深耕在地成果豐碩！為回饋廣大消費者支持，honestbee在12月推出「聖蜂」活動，要帶著吃貨粉粉們，以最新的一波「食量高蜂」迎接聖誕，迎接2019年！

honestbee的「聖蜂」活動，概念發想自聖臨月曆，即日起至12/31每天都會有不同的驚喜優惠，包含店家有無老鍋、貳樓、Chill’s、爭鮮；生鮮的部分則有美福食集、馬修嚴選、棉花田、金博家、湯瑪仕肉舖等知名品牌，最高折扣可達400元。此外，於12/5欲推出全家品牌日，至12/16前於honestbee訂購全家便利商店的熟食、鮮食、零食、飲料等，即可享服務費與平台費全免。而於聖誕節當天，還將推出beeTribe一日限定優惠，凡購買beeTribe會員，可獲得價值新台幣1,500的外送購物金(beeTribe會員原價1,499/年)等於買到賺到，超級好禮只限當天才有！

蜂迷們除了可享受honestbee聖蜂活動的每日優惠，凡於12月於平台上訂購外送熟食或生鮮滿兩單，還可參加抽獎，獎項將於1/3抽出，最大獎是「吃貨吃到國外獎」，可獲得新加坡來回機票，還可至全球首創新一代零售實體店habitat體驗最新科技，並獲得價值新台幣2,200元的的beepay購物金。 此外，還將會抽出300名吃貨粉絲，可免費獲得「買一送一吃整年獎」beeTribe一年會員，12/3~12/31一起「蜂」起來！

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(時報周刊)

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