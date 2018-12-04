銀行理專股票投資失利 盜領客戶5400萬洗錢判刑

2018年12月04日 19:32 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

一名林姓女子任理專逾11年，她利用客戶信任，竟詐領多名客戶的存款，金額高達5400萬餘元，這名理專不僅盜領客戶的錢，還透過人頭帳戶洗錢，檢方依詐欺取財及洗錢等罪，將她及親友共4人起訴，台南地院認定其罪行明確，判理專9年徒刑，沒收犯罪所得，全案仍可上訴。

京城銀行台南營業部一名理財專員，疑似自己投資股票失利，利用客戶對她信任，游說年長、退休與公作忙碌的客戶投資或購買基金，再利用客戶不清楚購買的詳細流程，或沒仔細對帳的機會，趁機冒名詐領客戶資金，直到受害人向銀行反映，林女才出面自首。三立報導被害人數至少有31人，總共詐領5400餘萬元。

她先將這些款項拿去買股票或賭博，透過人頭帳戶來隱匿金錢流向，她將款項交給一名許姓友人以大額存款、提領的方式洗錢，其中1千多萬元，分別藏在許姓友人、母親及胞姊等人帳戶中，檢調循線追回部分贓款，並將扣下的賓士車變賣，共追回1557萬餘元，而其他款項部分，則被拿去投資或還賭債，全數花費光。

台南地院審理，認定林姓理專罪行明確，依詐欺取財、偽造文書及洗錢等罪，合併判她9年徒刑，沒收犯罪所得。林女母親則依洗錢罪判5月徒刑，併科罰金8萬元；許姓友人依洗錢罪判6月徒刑，併科罰金10萬元，全案仍可上訴。

(中時電子報)