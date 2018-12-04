銀行理專股票投資失利 盜領客戶5400萬洗錢判刑

（圖取自Google Map）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

一名林姓女子任理專逾11年，她利用客戶信任，竟詐領多名客戶的存款，金額高達5400萬餘元，這名理專不僅盜領客戶的錢，還透過人頭帳戶洗錢，檢方依詐欺取財及洗錢等罪，將她及親友共4人起訴，台南地院認定其罪行明確，判理專9年徒刑，沒收犯罪所得，全案仍可上訴。

京城銀行台南營業部一名理財專員，疑似自己投資股票失利，利用客戶對她信任，游說年長、退休與公作忙碌的客戶投資或購買基金，再利用客戶不清楚購買的詳細流程，或沒仔細對帳的機會，趁機冒名詐領客戶資金，直到受害人向銀行反映，林女才出面自首。三立報導被害人數至少有31人，總共詐領5400餘萬元。

她先將這些款項拿去買股票或賭博，透過人頭帳戶來隱匿金錢流向，她將款項交給一名許姓友人以大額存款、提領的方式洗錢，其中1千多萬元，分別藏在許姓友人、母親及胞姊等人帳戶中，檢調循線追回部分贓款，並將扣下的賓士車變賣，共追回1557萬餘元，而其他款項部分，則被拿去投資或還賭債，全數花費光。

台南地院審理，認定林姓理專罪行明確，依詐欺取財、偽造文書及洗錢等罪，合併判她9年徒刑，沒收犯罪所得。林女母親則依洗錢罪判5月徒刑，併科罰金8萬元；許姓友人依洗錢罪判6月徒刑，併科罰金10萬元，全案仍可上訴。

(中時電子報)

警方突襲逮藥頭　懷孕妻竟染二手… 遭攔查拒停衝撞警車 警鳴槍示逮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。