飯店客製化婚禮及頂級宴會服務　不景氣中搶出頭

2018年12月04日 19:41 中時 吳岳修

浪漫又豪華的客製化婚禮，在一片不景氣中，逆向吸引不少新人洽詢。（吳岳修翻攝）

景氣差，飯店市場競爭激烈，要有特色才能吸引消費者上門，新開幕的林口亞昕福朋喜來登酒店推出總統套房客製化婚禮及宴會服務，提供浪漫、豪華又隱密的百坪宴會空間，讓新人們在日式禪風空中花園舉辦證婚儀式，賓客們則在台下享受名廚佳餚，桌邊貼心服務更讓人有賓至如歸的感覺，一推出即吸引不少新人洽詢。

林口亞昕福朋喜來登酒店總經理黃柄鈞表示，「許多婚禮新人、企業客戶尋找飯店宴客場地，高科技設備、質感裝潢都已是基本要求，賓客尋找的是與眾不同的獨家體驗，總統套房作為獨立宴會空間，設有HD投影智慧電視影音設備、私人廚房及露天BBQ燒烤區，迎合名流紳士喜愛低調具隱私尊榮感受。」

走進高空17樓亞昕福朋喜來登總統套房，樓中樓式設計含宴會空間及客房，總面積達200坪，17樓宴會空間還可單獨租用，適合中西式宴會、文定婚禮、珠寶精品發表會等，花園俯瞰大林口區視野美景，藝術收藏品妝點，名家豪宅氣勢不言而喻，滿足宴客東家華麗體面。

美景也要搭配美食，酒店依照季節時令推出24節氣菜譜，在寒露轉涼的秋冬之際，進補紹興酒黑毛豬佐苦茶油上海細麵、龍筋燉花膠、醃肉入菜，道道都讓人驚豔，主廚李俊毅表示，「現代人偏愛個人化桌邊服務，說菜、演菜從產地到餐桌每一環節，都為料理無形加分，才能增加回顧率。」

(中時 )