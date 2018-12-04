廢物變黃金 工研院與台糖攜手合作推循環經濟

2018年12月04日 20:19 中時 莊旻靜

工研院與台糖合作，簽署合作意向書，推動循環經濟。（莊旻靜攝）

工研院與台糖合作，簽署合作意向書，推動循環經濟。（莊旻靜攝）

工研院與台糖合作，將常見、過去只廢棄的牡蠣殼，淬煉成碳酸鈣粉，回收再利用。（莊旻靜攝）

畜牧生產的糞尿發酵後所產生的沼渣，現今可作為肥料售出，不浪費任何資源。（莊旻靜攝）

為了走向循環經濟，工業技術研究院4日與台灣糖業公司簽署合作意向書，雙方將開啟並建立國際型循環經濟模式，創造更多相關產業及再生能源商機，現場也展示以牡蠣殼製成的碳酸鈣粉，以及從畜牧產業糞尿發現後產生的沼渣作為的肥料，及施用後的發展成果，見證循環經濟的實踐及必要性。

工研院長劉文雄表示，台灣的回收率達58％，他認為循環是追求永續、與大自然共存的重要環節，他引用愛因斯坦的話「重複做同樣的事情卻期待出現不同的成果，那是瘋子」，台灣資源有限，追求好的成長，可在循環經濟上好好努力，成為全世界的亮點。

台糖董事長黃育徵指出，GDP已無法反應台灣未來的成長，而以聯合國永續發展目標(SDGs）作為台灣在推動永續的共同語言，而循環經濟正是落實SDG最重要的策略，過去一百多年的工業發展，利益私有化風險卻公共化，造成資源的復旦，期望透過與工研院的合作，將循環經濟帶動起來，，產官學研等各界一起合作。

經濟部次長曾文生4日見證雙方簽署合作意向書，雙方也讓英雄有用武之地。工研院副院長彭裕民表示，過去大量生產形成生產過剩問題，如今可從源頭思考循環經濟，從累積的城市垃圾發掘重回產業循環的機會。

工研院和台糖將投注更多資源在生技園區建置、沼氣發電、冷鏈物流、生醫科技、資源循環、綠能節電等循環經濟重要議題，目前生技園區中進行建廠示範的牡蠣殼碳酸鈣提煉為例，碳酸鈣可作為藥品賦形劑，從廢棄物翻轉到每公斤銷售價格500元；而從畜牧糞便發酵產生的沼渣，如今也可做為肥料，栽培蔬果有成，4日也在記者會中呈現廢物變黃金的成果。

(中時 )