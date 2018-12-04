陳意涵問「為何找女瘋子演Cream」？《悲傷》導演妙答

陳意涵。（Maire Claire美麗佳人）

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陳意涵。（Maire Claire美麗佳人）
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陳意涵。（Maire Claire美麗佳人）

陳意涵和劉以豪主演的《比悲傷更悲傷的故事》票房爆佳績，陳意涵接受雜誌專訪時表示，她一天有20幾場哭戲，每天都在哭，有時候會哭到厭世，她一直問導演：「我明明就不是悲情瓊瑤風的人，是個女瘋子，為什麼要找我演 Cream？結果導演回我，因為覺得我的快樂，可以讓這部戲更悲傷。」

在《悲傷》片中，宋媛媛跟張哲凱愛得小心翼翼，明明在乎到要死，卻不敢承擔一絲絲讓對方因失去而傷心的可能。如果現實中有人使出這種自以為成全法，能接受嗎？陳意涵說：「我不行，我會覺得還是要把握當下，有一天是一天。我屬於很乾脆的人，我會覺得他們這樣大家都累。」

她笑說自己絕對不是朋友諮詢感情意見的對象，「沒人會來跟我聊心事，因為我會說『喔那就分手啊』，這世界上有什麼好看不開的事情，都是你可以自己決定的啊。你今天決定自己要看不開，還來找我幹嘛，我頂多陪你喝酒，但現在懷孕也不行，只能帶你去運動了。朋友真的發生什麼事情的時候，我只能默默在背後支持，畢竟自己以前也是鬼迷心竅過。」

曾在愛情裡跌跌撞撞的她坦言：「我有一陣子也覺得完蛋了，嫁不出去了，小鹿再也不會亂撞了。我那時候跟鈞甯一直住很近，不想搬太遠，我怕我在浴室跌倒，但這種恐慌感一下就過了。我從來沒有放棄過相信愛情。」以前的她追求很戲劇性的愛情，要轟轟烈烈在街頭吵架、半夜突然下車之類的，現在的她，覺得愛就是「踏實」而已。

她透露自己其實很常在家煮飯，很享受一個家的感覺，也一直很想結婚生子，剛好今年一切都很順利的來了。關於幸福的樣貌，她笑著說，「就是睡覺的時候踹旁邊可以踹到東西，譬如我睡一睡踹他說，突然好想吃巧克力吐司喔，他就會說我也是，然後早上起來你可能就會在桌上看到巧克力吐司。我超喜歡這樣許願。有時候睡不著突然冒出一句話，不管多晚，有個人回你的感覺還蠻幸福的。」

(中時 )

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