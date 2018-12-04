旅客投訴檢疫卡通關　關務署：為防疫請體諒配合

2018年12月04日 19:44 中時 陳麒全

為了防堵非洲豬瘟疫情，海關與農委會動植物防疫檢疫局執行聯合查緝，提昇抽查強度，並呼籲入境旅客不要違法攜帶豬肉或肉類製品，共同維護國內畜產事業不受疫情侵害。（陳麒全攝）

大陸非洲豬瘟疫情蔓延，農委會擬透過兩岸共同合作，加強防疫能量。為了防堵大陸非洲豬瘟侵台，關務署台北關已經在桃園機場加強查緝旅客違法攜帶肉類制品入境，但卻因檢查強度比例提昇，引來旅客投訴，抱怨通關速度太慢。台北關關務長陳依財4日表示，非洲豬瘟目前沒有疫苗或藥品可以治療，若傳入國內將會嚴重危害畜產事業，呼籲旅客入境時，配合稽查作業，共體時艱。

為了防堵非洲豬瘟疫情，台北關鎖定來自高風險地區班機的入境旅客，提升抽查行李（托運及隨身）的比例，同時與農委會動植物防疫檢疫局執行聯合查緝，旅客在入境通關前，會先由檢疫犬上前嗅聞旅客行李，隨後再送入Ｘ光機檢查，若是發現行李內有夾帶肉類製品，全部送交防檢局裁罰，處以1萬元以上至100萬元以下罰鍰。

因在海關加強稽查作業強度後，桃園機場2座航廈入境海關檢查線在尖峰時段，可能會出現旅客排隊接受檢查情形。部分旅客不耐久候，向海關高層投訴；也有旅客投訴海關Ｘ光機輸送帶「卡卡」，讓旅客多花時間等候檢查完畢後，才能通關入境。面對旅客的投訴，海關關員也很無奈，只能委婉解釋在這防疫的時期，請大家共體時艱，耐心配合關員檢查。

台北關統計，從8月起至11月止，台北關共查獲入境旅客攜帶肉品達1065件，肉品數量超過3000公斤。由於豬隻一旦感染非洲豬瘟，致死率達100％，目前唯一防範之道，就是阻絕非洲豬瘟病毒隨著豬肉及豬肉製品輸入台灣，呼籲入境旅客不要違法攜帶豬肉或肉類製品，共同維護國內畜產事業不受疫情侵害。

(中時 )