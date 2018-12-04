普悠瑪調查小組：事故調查不以追究責任為目的

2018年12月04日 19:40 中時 張理國

政院「1021鐵路事故行政調查小組」上月26日公布初步調查結果，外界質疑未說明事故責任歸屬。調查小組今天表示，小組任務為「原因歸納、問題發現及對策研擬，避免類似事故再發生，不以處分或追究責任為目的」。調查結果一旦出爐，自然可以清楚責任所在。

調查小組表示，召集人吳澤成政務委員今天主持第8次調查小組會議，除確認目前報告進度有關調查事項尚餘委託專業機構進行模擬分析工作尚待完成外，並就主風泵維修議題再討論，且針對本事故原因所涉台鐵整體制度面、設備面、規章程序面及人員訓練管理面等層面的潛在問題，續予深入分析，大致已獲共識。後續將進一步就各潛在問題研擬改善對策，並待討論確認後儘速對外說明。

調查小組表示，有關主風泵維修議題包括壓縮機、油冷卻器、油分離過濾器、水分離過濾器及中空絲膜除濕機等的維修作業週期、項目及維修手冊相關的規定，請台鐵局儘速洽日本原廠進一步釐清。

至於外界關切調查小組於11月26日公布的初步調查結果僅說明事實發現及事故原因，未說明事故責任歸屬。調查小組特別表示，「本小組任務為原因歸納、問題發現及對策研擬，避免類似事故再發生，不以處分或追究責任為目的」。調查結果一旦出爐，從事故發生的原因事實自然可以清楚責任所在。至事故所涉責任的檢討，應由權責機關依調查結果本權責辦理。

今日與會單位包含調查小組委員、行政院公共工程委員會、行政院災害防救辦公室、行政院交通環境資源處、交通部、交通部鐵道局、飛航安全調查委員會及法務部廉政署等單位出席。

(中時 )