行政執行署年終大拍賣 浥注國庫1.3億

行政執行署拍賣扣押物情形。（本報資料照）

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中時

法務部行政執行署全國13個分署今天舉行今年度最後一次全國聯合拍賣，民眾爭相挖寶，競標踴躍，共拍定1億3122萬餘元。其中以台北分署拍賣前時代大飯店不動產4788萬，以及新北分署拍賣新北地檢署沒收的賓利車，賣出390萬元，最受矚目。

行政執行署表示，今天拍賣不動產部分，主要有台北分署拍定前時代大飯店土地，拍定金額4788萬餘元；新北分署拍定三重區等地之土地及建物，拍定金額1203萬餘元；桃園分署拍定新屋區等地之土地及建物，拍定金額979萬餘元；台中分署拍定西屯區等地之土地及建物，拍定金額4,094萬餘元；台南分署拍定永康區等地之土地及建物，拍定金額631萬餘元；高雄分署拍定鳳山區等地之土地及建物，拍定金額516萬餘元；屏東分署拍定東港鎮之土地，拍定金額288萬餘元。總計不動產拍定金額1億2771萬餘元，績效亮麗。

此外，各分署拍賣動產部分，拍定金額總計350萬餘元。新北分署拍賣水晶球座、水晶手鍊、項鍊等，拍定價金39萬餘元；新竹分署拍賣投影機等，拍定價金32萬餘元；彰化分署拍賣茶葉、運動用品、各式襪子等，拍定價金76萬餘元；台南分署拍賣車輛、天然翡翠等，拍定價金76萬餘元；屏東分署拍賣汽車、機車等，拍定價金41萬餘元，民眾開心搶便宜之餘，也為國家收回鉅額稅費。

(中時 )

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