台北 台中立委補選 林右昌：姚文智、林佳龍意見很重要

友善列印
中時

民進黨立委補選提名協調小組今約詢，有意參選台北市及台中市兩席立委補選者；至於人選，民進黨代理黨主席林右昌今表示，前立委姚文智及台中市長林佳龍的意見很重要。

此外，針對黨主席的部分；林右昌說，黨主席的期程也會在明天中執會進行期程規劃報告，目前規劃出來的選舉日期是明年1月6日，希望6日完成投票，9日完成當選人公告，完成黨主席的交接。

今天約詢的兩區分別是民進黨前立委姚文智及國民黨前立委盧秀燕辭職參選選區。今台北市來的有落選議員顏若芳、王威中，前市議員何志偉及日前當選市議員的王世堅，王世堅雖說，他只是來表達意見，黨應該徵召姚文志，如果姚堅持不接受，也絕對不能綠白合作，不要再跟柯魔鬼交易、感情勒索，若姚不接受也不要綠白合作，應該提名顏若芳。

協調小組成員、立委鄭運鵬轉述，上周中常會授權小組就台中台北小組第一次召開會議，這個會議中邀請台中市五位目前的黨員表達意願，台北市有6位，今天來了4位，今天第一階段已經完成對本黨同志意見徵詢，依照目前中選會公布時程，下周10到14日必須兩個選區要完成登記，為了要配合中選會的時程，預計明天民進黨中執會會通過補選的徵召提名辦法，也希望下周三中常會可以完成這兩區提名作業。

至於被問到，今與會四個都有意願嗎？鄭運鵬說，今天來的台北、台中民進黨同志都有表達意願。顯示跟媒體表達今是來推薦人選的王世堅，也有意參選。

鄭運鵬說，提名辦法明天會在中執會提出，會參考２０１５年的補選提名辦法的版本，明天會怎樣徵召，這一點要明天，我也不方便對徵召的程序條件說明，還是要尊重中執會的結果，提名時程會由中選會在下周三完成。

今天台中的出席者包括前台中市議員劉國隆、台中市議員蔡雅玲、北屯區平和里長林煜舜等人、前國大代表徐宜生；台中市交通局長王義川有意願參選，但今有事無法出席。

(中時 )

普悠瑪調查小組：事故調查不以追… 普悠瑪孩童死亡只賠170元！ 政…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。