台北 台中立委補選 林右昌：姚文智、林佳龍意見很重要

2018年12月04日 19:48 中時 曾薏蘋

民進黨立委補選提名協調小組今約詢，有意參選台北市及台中市兩席立委補選者；至於人選，民進黨代理黨主席林右昌今表示，前立委姚文智及台中市長林佳龍的意見很重要。

此外，針對黨主席的部分；林右昌說，黨主席的期程也會在明天中執會進行期程規劃報告，目前規劃出來的選舉日期是明年1月6日，希望6日完成投票，9日完成當選人公告，完成黨主席的交接。

今天約詢的兩區分別是民進黨前立委姚文智及國民黨前立委盧秀燕辭職參選選區。今台北市來的有落選議員顏若芳、王威中，前市議員何志偉及日前當選市議員的王世堅，王世堅雖說，他只是來表達意見，黨應該徵召姚文志，如果姚堅持不接受，也絕對不能綠白合作，不要再跟柯魔鬼交易、感情勒索，若姚不接受也不要綠白合作，應該提名顏若芳。

協調小組成員、立委鄭運鵬轉述，上周中常會授權小組就台中台北小組第一次召開會議，這個會議中邀請台中市五位目前的黨員表達意願，台北市有6位，今天來了4位，今天第一階段已經完成對本黨同志意見徵詢，依照目前中選會公布時程，下周10到14日必須兩個選區要完成登記，為了要配合中選會的時程，預計明天民進黨中執會會通過補選的徵召提名辦法，也希望下周三中常會可以完成這兩區提名作業。

至於被問到，今與會四個都有意願嗎？鄭運鵬說，今天來的台北、台中民進黨同志都有表達意願。顯示跟媒體表達今是來推薦人選的王世堅，也有意參選。

鄭運鵬說，提名辦法明天會在中執會提出，會參考２０１５年的補選提名辦法的版本，明天會怎樣徵召，這一點要明天，我也不方便對徵召的程序條件說明，還是要尊重中執會的結果，提名時程會由中選會在下周三完成。

今天台中的出席者包括前台中市議員劉國隆、台中市議員蔡雅玲、北屯區平和里長林煜舜等人、前國大代表徐宜生；台中市交通局長王義川有意願參選，但今有事無法出席。

(中時 )