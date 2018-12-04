他曝食道癌最後的歷程 肚子挖洞灌奶餵藥很辛苦

2018年12月04日 19:52 中時電子報 林郁庭

資深藝人、安迪與裕隆集團董事長嚴凱泰皆因食道癌相繼辭世。食道癌初期幾乎不痛不癢，多達8成患者發現異常時，惡性腫瘤往往已經阻塞食道，已步入病症中、晚期。令人扼腕的消息一出後，有網友分享自己父親因食道癌住院，直到今年9月病逝的一段歷程，尤其是臨終前看到父親的模樣，不禁感慨「當我蹲在床邊，看著我父親呼吸頻率越來越低，直到沒有氣息、瞳孔放大的那個下午，我想應該是我這輩子記憶中，無法抹滅的片段吧！」

原PO在PTT上分享家庭經歷，自己的父親因食道癌末期住院，由於食道幾乎被塞住而無法進食，院方只能替他從肚子開個洞、拉條胃管餵食，一天6餐都只能靠灌奶，吃藥也是從同樣管子灌入。但原PO指出，如果藥粉沒有磨好就會不小心卡住，這時只能用針筒抽出來，或是請醫生來換胃管。

原PO說，他爸每個月都要進行化療，期間約7到10天，施打完藥劑得觀察身體情況，等穩定了才能夠帶回家休養，但他爸隨著化療次數增加，人漸漸消瘦，伴隨著拉肚子、便秘等，甚至胃出血、輸血、出血、再輸血的可怕循環。直到最後，他爸整個人只剩下皮包骨，沒辦法承受化療後被轉至安寧病房，只對身體不適的地方用藥，慢慢等著生命逝去。

原PO特別指出，當腫瘤漸漸大到壓迫神經時，四肢逐漸失去知覺，接著下身癱瘓，「再接下來，你就知道什麼叫毫無尊嚴，每天躺在那等著人家幫你換尿布、洗屁股、挖肛門，時間到了就灌奶、灌藥、止痛針、翻身。出現睡著時間比醒著時間還長，等到開始量不到血壓，就差不多要畢業了。」

「當我蹲在床邊，看著我父親呼吸頻率越來越低，直到沒有氣息、瞳孔放大的那個下午，我想應該是我這輩子記憶中，無法抹滅的片段吧！」原PO幽幽地說，這也讓他深刻的體驗了一遍「身體很重要」與「生命的價值」。令人感到深思的經歷一出，讓許多網友看哭了，紛紛安慰「走過那段日子真心痛苦」、「有些不願意放棄，就開始亂找偏方」、「每種癌症都是一種折磨」。

(中時電子報)