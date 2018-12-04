爭取國道警察危險津貼加成 人事行政總處回應了

2018年12月04日 20:00 中時 胡欣男

國道警察執勤環境危險，1年多來已殉職4名同仁。警政署積極爭取國道警察的危險加成津貼案，今天下午內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、國道警察局長朱正倫等人，赴行政院人事行政總處拜會人事長施能傑，懇請全力支持。施能傑表示，將從國道執勤危險因子，及與其他警察、公務人員的待遇衡平性考量；但他允諾，將朝「正面方向」研究。

九合一大選的選前之夜凌晨，剛分發到單位才滿1個月的國道菜鳥警員王黃冠鈞，與學長處理國道事故時，在車內遭後車追撞夾擊，送醫不治。加上1年多來，國道已有4名警員因公殉職，引發國道警察執勤安全的議論。

上周立法院內政委員會召集委員管碧玲召集會議決議，請內政部儘速拜訪行政院人事行政總處，積極溝通爭取國道危險加成案，以提升國道員警士氣。

今日下午由徐國勇、陳家欽等人赴人事行政總處，徐國勇表示，懇請人事行政總處能全力支持這項危險加成案。人事長施能傑強調，將朝「正面方向」研究，同時承諾近日率員赴國道實地訪視員警的執勤環境。

另鑑於近期國道員警殉職均發生在深夜，國道警察局已積極調整包括相關的照明及輔助裝備，未來也將陸續配合強化，並計畫增購緩撞設備，如明年採購的巡邏車，也會加裝緩撞設備，以有效降低危害風險，確實保護執勤員警安全。

(中時 )