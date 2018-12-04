淡海輕軌打造移動劇場 站體融合藝術拉近乘客距離

淡海輕軌綠山線年底即將完工通車，新北市副市長李四川與藝術家幾米共同發表淡海輕軌公共藝術。（高彥哲翻攝）

友善列印
中時
高彥哲
淡海輕軌綠山線年底即將完工通車，新北市副市長李四川與藝術家幾米共同發表淡海輕軌公共藝術，特別結合淡水在地表演團體「身聲劇場」打造移動劇場。（高彥哲翻攝）
淡海輕軌綠山線年底即將完工通車，新北市副市長李四川與藝術家幾米共同發表淡海輕軌公共藝術，特別結合淡水在地表演團體「身聲劇場」打造移動劇場。（高彥哲翻攝）

三環三線淡海輕軌綠山線年底即將完工通車，其中綠山線由國際藝術家幾米為全線11座車站量身打造公共藝術，4日晚間由新北市副市長李四川與藝術家幾米共同為淡海輕軌公共藝術揭幕，以公共藝術作品搭配視覺與動態表演藝術，結合在地表演團體「身聲劇場」打造移動劇場，搶先體驗淡海輕軌公共藝術之美。

副市長李四川說，幾米的作品已經走向世界舞台，幾米為淡海輕軌創作的公共藝術為淡海輕軌帶來嶄新的樣貌，通車後，歡迎大家來搭乘輕軌，欣賞月台上的幾米公共藝術創作，相信淡海輕軌除了運輸功能外，更有藝術和觀光效益，帶動區域發展的重要價值。

幾米表示，參與淡海輕軌的公共藝術規劃是非常難得的機會，將街道家具的理念放入作品中，讓公共藝術作品與站體融合，拉近交通工具跟乘客間的距離，這也是他首次嘗試以銅雕來創作公共藝術作品，讓上下車乘客可以親近、靠近，倚靠歇息或是給上一個大大的擁抱，合影留念，留下美好的印象。

新北市捷運公司表示，淡海輕軌是台灣第一條推動國車國造的輕軌路線，也是台灣唯一全線由單一藝術家規劃公共藝術的交通系統，為台灣本土藝術家留下一個創作舞台，未來幾年隨著三環三線接續完成，可望大幅提升新北市的交通便捷性，也能讓大台北地區的軌道運輸路網更為完善。

(中時 )

他曝食道癌最後的歷程 肚子挖洞… 台中都市空間設計大獎 惠宇勇奪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。