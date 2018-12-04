淡海輕軌打造移動劇場 站體融合藝術拉近乘客距離

2018年12月04日 20:21 中時 高彥哲

淡海輕軌綠山線年底即將完工通車，新北市副市長李四川與藝術家幾米共同發表淡海輕軌公共藝術，特別結合淡水在地表演團體「身聲劇場」打造移動劇場。（高彥哲翻攝）

淡海輕軌綠山線年底即將完工通車，新北市副市長李四川與藝術家幾米共同發表淡海輕軌公共藝術，特別結合淡水在地表演團體「身聲劇場」打造移動劇場。（高彥哲翻攝）

三環三線淡海輕軌綠山線年底即將完工通車，其中綠山線由國際藝術家幾米為全線11座車站量身打造公共藝術，4日晚間由新北市副市長李四川與藝術家幾米共同為淡海輕軌公共藝術揭幕，以公共藝術作品搭配視覺與動態表演藝術，結合在地表演團體「身聲劇場」打造移動劇場，搶先體驗淡海輕軌公共藝術之美。

副市長李四川說，幾米的作品已經走向世界舞台，幾米為淡海輕軌創作的公共藝術為淡海輕軌帶來嶄新的樣貌，通車後，歡迎大家來搭乘輕軌，欣賞月台上的幾米公共藝術創作，相信淡海輕軌除了運輸功能外，更有藝術和觀光效益，帶動區域發展的重要價值。

幾米表示，參與淡海輕軌的公共藝術規劃是非常難得的機會，將街道家具的理念放入作品中，讓公共藝術作品與站體融合，拉近交通工具跟乘客間的距離，這也是他首次嘗試以銅雕來創作公共藝術作品，讓上下車乘客可以親近、靠近，倚靠歇息或是給上一個大大的擁抱，合影留念，留下美好的印象。

新北市捷運公司表示，淡海輕軌是台灣第一條推動國車國造的輕軌路線，也是台灣唯一全線由單一藝術家規劃公共藝術的交通系統，為台灣本土藝術家留下一個創作舞台，未來幾年隨著三環三線接續完成，可望大幅提升新北市的交通便捷性，也能讓大台北地區的軌道運輸路網更為完善。

(中時 )