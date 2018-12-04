陳文茜難得動怒！揭嚴凱泰生前最後訊息 嗆酸民

2018年12月04日 19:53 中時電子報 吳玫穎

陳文茜為友動怒。(取自文茜小妹大微博)

裕隆集團董事長嚴凱泰不敵食道癌病魔侵襲，昨日病逝北榮享年54歲，英年早逝令各界婉惜不已。陳文茜今(4日)在微博悼念好友的逝去，卻意外被底下留言的酸民激怒，一向高EQ的她更火大透露嚴凱泰生前留給她的最後訊息，反擊該網友語中的傲慢「令人失望」！

陳文茜在微博感嘆好友的逝去，「他知道自己癌細胞擴散，仍可走動時做了一件事：到大阪向甲午戰爭後孤葬當地的中國海軍鞠躬。生前最後仍如此，他感到榮耀。 什麼人會在病重下，仍念茲在茲已被遺忘的先烈？那已不是立場，而是真正的信念。真情真義的朋友消失，永遠謙冲有禮的人離開。這一天，識與不識他的人，心都痛了。」

但底下一位網友留言：「他應該來大陸發展，說不定還能實現他的自主品牌夢，臺灣就算了吧。」卻意外激怒了一向高EQ的陳文茜，讓她憤怒回擊：「他的汽車品牌叫納智捷，總部在杭州。他走之前，最後寫給我的訊息是：中國一定強。你的傲慢，是台獨份子最歡迎的語言。令人失望！」

趙少康在今日廣播節目中，也透露昨日與陳文茜通過電話，「她很難過。」陳文茜還提及嚴凱泰在11月24號大選完當天，曾跟她聯絡，說了5個字「中國一定強」。趙少康說嚴凱泰是一個國家主義者、民族主義者，也只有這樣的信念，才會要把自己國家的工業搞好。

(中時電子報)