陳文茜難得動怒！揭嚴凱泰生前最後訊息 嗆酸民

陳文茜。(本報系資料照)

友善列印
中時電子報
陳文茜為友動怒。(取自文茜小妹大微博)

裕隆集團董事長嚴凱泰不敵食道癌病魔侵襲，昨日病逝北榮享年54歲，英年早逝令各界婉惜不已。陳文茜今(4日)在微博悼念好友的逝去，卻意外被底下留言的酸民激怒，一向高EQ的她更火大透露嚴凱泰生前留給她的最後訊息，反擊該網友語中的傲慢「令人失望」！

分手仍照顧她家人 前女友黎明柔聞嚴凱泰過世吐13字
當年氣哭嚴凱泰 陳莉蓮因一場誤會嫁入豪門

陳文茜在微博感嘆好友的逝去，「他知道自己癌細胞擴散，仍可走動時做了一件事：到大阪向甲午戰爭後孤葬當地的中國海軍鞠躬。生前最後仍如此，他感到榮耀。 什麼人會在病重下，仍念茲在茲已被遺忘的先烈？那已不是立場，而是真正的信念。真情真義的朋友消失，永遠謙冲有禮的人離開。這一天，識與不識他的人，心都痛了。」

但底下一位網友留言：「他應該來大陸發展，說不定還能實現他的自主品牌夢，臺灣就算了吧。」卻意外激怒了一向高EQ的陳文茜，讓她憤怒回擊：「他的汽車品牌叫納智捷，總部在杭州。他走之前，最後寫給我的訊息是：中國一定強。你的傲慢，是台獨份子最歡迎的語言。令人失望！」

趙少康在今日廣播節目中，也透露昨日與陳文茜通過電話，「她很難過。」陳文茜還提及嚴凱泰在11月24號大選完當天，曾跟她聯絡，說了5個字「中國一定強」。趙少康說嚴凱泰是一個國家主義者、民族主義者，也只有這樣的信念，才會要把自己國家的工業搞好。

(中時電子報)

周潤發王祖賢舊照曝光！顏值太高 網驚：30年前就很潮
昔甩唐嫣被譙渣男 邱澤冷臉回應「不適合談戀愛」
太驚人！57歲男星10度當爸 經紀人宣布四天前再獲一子

陳意涵問「為何找女瘋子演Cream… 星二代敗光家產去賣淫 改口復出…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。