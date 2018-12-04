ABL》夢想家添後場戰力 鄭瑋「回家打球」

2018年12月04日 19:56 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

今年在ABL新球季開季衝出4連勝的寶島夢想家，為了增加戰力深度，網羅在中國NBL有過兩季經驗的後衛鄭瑋，最快12月8日、9日的主場開幕戰，就能披掛上陣，能夠幫家鄉球隊效力，鄭瑋開心說：「回家打球，我準備好了！」

鄭瑋畢業於實踐大學，曾帶領多年都在UBA公開甲二級的實踐升上一級戰場，他從默默無名的街頭素人到獲得「黑人」陳建州青睞、加入SBL台灣大當練習生，2014年加盟富邦勇士隊、2015年代表台銀出賽夏季聯賽後可惜未能留下，之後空窗期將近一年，意外在街頭3對3賽事打出名堂，赴中國打決賽時受世界街球大賽Jump10邀約，前往訓練營並留到最後奪下第四名，過程中獲得中國NBL球隊測試機會，實現成為職業球員的夢想。

鄭瑋剛結束NBL賽季返台，在夢想家副領隊韓駿鎧積極招募下加盟新東家，鄭瑋表示：「期待回到家鄉打球，體驗更高強度的舞台，目標就是幫助球隊拿下更多勝利、闖進季後賽四強。」鄭瑋平時也有關心ABL賽事，瞭解到今年外援制度的改革，他說：「本季聯盟改採可使用三名世界外援，且本國混血的『亞洲外援』可以歸為本土球員，代表聯盟競爭強度非常高，很榮幸來到夢想家打拚，與更多球員對抗、獲得更多經驗是提升自我的好方式。」

夢想家帶著客場4連勝氣勢回到彰化，主場首戰將在8日下午3點迎戰香港東方、9日下午3點出戰泰國莫諾吸血鬼，開幕戰更邀請到歌手范瑋琪開唱，購票可至全家便利商店售票系統FamiPort及FamiTicket（ https://www.famiticket.com.tw/ ），ELEVENSPORTS、愛爾達電視、 LINE TODAY以及Yahoo奇摩運動也有提供轉播服務。

(中時電子報)