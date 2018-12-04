高爾夫運動觀光研討會：主動出擊 加強海外宣傳

2018年12月04日 20:01 中時電子報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

由高爾夫協會理事長王政松推動並主辦的「台灣高爾夫運動觀光研討會」今（4）日再度登場，包括觀光局、球場業者、飯店、學者及旅行業者約百餘人出席；專題演講結束後，與會人士並熱烈交換心得。王政松表示，收集到的基層意見和問題都會轉達給政府機關參考。

觀光局國際組副組長鄭智鴻指出，未來6年將投資318.82億元，高爾夫旅遊自為環節之一。但高球場應先創造產品的差異性，才能讓國外遊客產生來台打球的動機。台灣氣候條件優異，冬季可吸引東北亞，如日韓球友；目前正積極推動新南向，星、馬、印尼也頗具潛力。

高雄信誼球場總經理林壬林說，面對高爾夫運動觀光，信誼做了語言及教育訓練等準備，只待官方配套成熟。他覺得像高爾夫這種小眾旅遊，聚沙成塔亦可發揮效果，應與大眾旅遊一樣受重視。

高爾夫文摘總經理陳泰杰認為，吸引國外人士來台打球要靠行銷與包裝，只要找到賣點就會有生意上門。周遭國家常舉辦高球賽，或運用各種點子請媒體協助宣傳；國內業者也可彷效，主動邀國外媒體前來參訪，回國後大幅報導就會產生效果。

陳泰杰建議，除了聚焦日韓、大陸、東南亞，也應重視歐美旅客；因這是頂端族群，消費力不容忽視。也必須主動出擊，向全世界行銷台灣的高爾夫旅遊。

旅遊業者均盼政府在海外多宣傳行銷，國慶旅行社王國慶說，台灣高球場很棒，觀光局應多邀國外人士，尤其冬天無法打球的韓國人前來考察，了解行程完善，才會打消到東南亞打球的念頭。五福旅行社李雄璋預估，未來高爾夫旅遊會走向客製化，依據旅客的需求來安排行程。

最後王政松說，高球在台灣屬弱勢運動，但他願意帶頭向前衝，翻轉包括政府在內、社會各界對高球的刻板印象。高球雖只是運動觀光的一環，但所能帶來的經濟效益很大，也有助於高球場經營，但需要大家一起努力。

(中時電子報)