印度宣布將開建第3艘航母 確保控制印度洋

畫家筆下印度海軍計劃中第3艘航母想像圖。（圖／印度國防研究會）

友善列印
中時電子報

印度官方首次宣布將開建第3艘航空母艦，海軍參謀長蘇尼爾．蘭巴(Sunil Lanba)在海軍節前夕向媒體表示，印度海軍將在3年內開建第3艘航空母艦，並準備新增56艘軍艦和潛艇，以確保百分之百控制印度洋。

據新德里電視台(NDTV)引述蘭巴的話說，目前這56艘軍艦中的32艘已經開始建造。第3艘新航母已開始相關工作，預計3年內開工，並於7到10年後完工。

加速與中國軍備競賽 印度計劃建第3艘航母
想擊沉美國航母？ 美專家：得用核武器才行

海軍參謀長蘇尼爾．蘭巴宣布將於3年內開建第3艘航母。（圖／印度快報）

陸媒《觀察者網》指出，這是印度官方首次宣佈要建造第3艘航母，印度目前只有一艘俄羅斯改裝的航母「超日王」(Vikramaditya)號。第二艘，也是首艘國產航母「維克蘭特」(Vikrant)號目前正在印度科欽造船廠(Cochin Shipyard)建造，預定於2020年前進行海上試航。

蘭巴表示，未來擁有3艘航空母艦的印度海軍，能夠在印度洋上任何時間點同時部署2個航母戰鬥群，從而實現對於印度洋「100%的控制」。不過，以目前美國海軍擁有11艘航母的數量，也只能同時保持3-4艘航母戰備值班或部署海外，印度要用3艘航母來保持2艘航母戰備，自信心令人吃驚。

早先就已傳出有關印度第3艘航母的消息，但因為目前即將完工的第二艘航母、也是首艘國產航母維克蘭特號建造過程十分不順利，讓印度國防部和海軍都對該國造艦工業實力打了極大的問號。

報導說，印度海軍計劃中第3艘航母將命名為「維沙爾」號(Vishal)，預備採核動力推進與彈射起降系統，排水量與前一艘國產航母維克蘭號同為65000噸。但印媒指出，由於第3艘國產航母計劃一直難以定案，經過3項詳細研究後，印度國防部組成專家委員會來審查，仍毫無進展，一直停留於紙上作業階段。直到印度國防部宣佈首艘國產航母「維克蘭特」號將於2020年海試後，才給印度海軍打了一針強心劑。

報導指出，印度第3艘航母除了建造之外還有不少問題，尤其是艦載機至目前還完全沒有著落。原先計劃使用國產「光輝」(Tejas)輕型戰機，但遭到海軍嫌棄其性能不符要求，目前可能重新召集國際標來尋找合適艦載機。

(中時電子報)

美退出中導條約後 航母在亞洲沒用了？
中共海軍造艦支出驚人 航母編隊要花多少錢？

文章來源：印度海军参谋长：第三艘航母三年内开建 以完全控制印度洋

文章來源：Navy chief Sunil Lanba focuses on carrier battle groups to enhance blue-water capability

殲20＋殲16＋殲10C跨代協同 陸混…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。