印度宣布將開建第3艘航母 確保控制印度洋

2018年12月04日 20:04 中時電子報 盧伯華

印度官方首次宣布將開建第3艘航空母艦，海軍參謀長蘇尼爾．蘭巴(Sunil Lanba)在海軍節前夕向媒體表示，印度海軍將在3年內開建第3艘航空母艦，並準備新增56艘軍艦和潛艇，以確保百分之百控制印度洋。

據新德里電視台(NDTV)引述蘭巴的話說，目前這56艘軍艦中的32艘已經開始建造。第3艘新航母已開始相關工作，預計3年內開工，並於7到10年後完工。

海軍參謀長蘇尼爾．蘭巴宣布將於3年內開建第3艘航母。（圖／印度快報）

陸媒《觀察者網》指出，這是印度官方首次宣佈要建造第3艘航母，印度目前只有一艘俄羅斯改裝的航母「超日王」(Vikramaditya)號。第二艘，也是首艘國產航母「維克蘭特」(Vikrant)號目前正在印度科欽造船廠(Cochin Shipyard)建造，預定於2020年前進行海上試航。

蘭巴表示，未來擁有3艘航空母艦的印度海軍，能夠在印度洋上任何時間點同時部署2個航母戰鬥群，從而實現對於印度洋「100%的控制」。不過，以目前美國海軍擁有11艘航母的數量，也只能同時保持3-4艘航母戰備值班或部署海外，印度要用3艘航母來保持2艘航母戰備，自信心令人吃驚。

早先就已傳出有關印度第3艘航母的消息，但因為目前即將完工的第二艘航母、也是首艘國產航母維克蘭特號建造過程十分不順利，讓印度國防部和海軍都對該國造艦工業實力打了極大的問號。

報導說，印度海軍計劃中第3艘航母將命名為「維沙爾」號(Vishal)，預備採核動力推進與彈射起降系統，排水量與前一艘國產航母維克蘭號同為65000噸。但印媒指出，由於第3艘國產航母計劃一直難以定案，經過3項詳細研究後，印度國防部組成專家委員會來審查，仍毫無進展，一直停留於紙上作業階段。直到印度國防部宣佈首艘國產航母「維克蘭特」號將於2020年海試後，才給印度海軍打了一針強心劑。

報導指出，印度第3艘航母除了建造之外還有不少問題，尤其是艦載機至目前還完全沒有著落。原先計劃使用國產「光輝」(Tejas)輕型戰機，但遭到海軍嫌棄其性能不符要求，目前可能重新召集國際標來尋找合適艦載機。

(中時電子報)