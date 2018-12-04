通霄山坡地遭濫墾驚見一層樓巨洞

苗栗通霄驚見一層樓深巨洞，經水利處查察發現又是山坡地未經許可濫墾濫挖，4日行文業者近日到縣府說明，並將依水保法進行裁罰。（巫靜婷翻攝）

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巫靜婷
遭濫墾的山坡地日前因土地重測糾紛已對簿公堂，但業者竟趁著土地鑑界前的周末，私自開挖並擴及附近磚窯廠廠區再引起爭議。（巫靜婷翻攝）
業者違規整地濫墾濫挖，破壞山林有導致水土流失之虞，水利處到場會勘立即請工人將機具撤場，並將依水保法對業者進行裁罰。（巫靜婷翻攝）
業者未經許可濫墾山坡地，並將夾雜紅磚塊的廢土堆放在一旁。（巫靜婷翻攝）
遭濫墾的山坡地日前因土地重測糾紛已對簿公堂，但業者竟趁著土地鑑界前的周末，私自開挖再引起爭議。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣通霄鎮五里牌段隘口寮小段山坡地驚見多處滔天大洞，民眾拍照投訴質疑，山坡地擅自開挖並傾倒廢土疑有違法之虞，水利處3日會同公所人員及警方到場會勘表示，來自桃園的萬能瓦斯公司通霄廠未申請山坡地開挖許可，已違反水保法，4日已行文請土地所有權人到縣府說明。

土地赫然出現數個深達一層樓的巨洞，一旁還堆積夾雜碎紅磚塊，大小不一的廢土堆，民眾驚呼實在太誇張，水利處收到消息3日會同公所人員及警方前往會勘，發現這大大小小的天坑是一旁的萬能通霄廠整地所致，但山坡地整地需事先申請，其未經申請就先動工整地明顯違法。

水利處表示，萬能未經申請就先行動工已違法水保法，可處6萬到30萬元罰鍰，且其違法開挖山坡地已非首次，2017年12月就曾因開挖共2萬平方公尺的山坡地被重罰30萬元罰鍰，沒想到明知故犯，再被舉報違法開挖約1000平方公尺的山坡地，將依法移送地檢署偵辦。

水保科指出，3日會勘時萬能並無出席，現場僅有數名開挖工人，已立即請工人將機具撤場，4日已行文其土地所有權人到縣府說明。

據了解，遭濫墾的山坡地因土地重測糾紛已進入司法程序，沒想到萬能竟趁著土地鑑界前的周末，私自開挖糾紛地帶，還破壞附近磚窯廠部分廠區，遭挖地帶隨處可見零碎的紅磚塊，而挖起的廢土則堆積在一旁空地。

地政處指出，原則上土地重測糾紛若已進入司法程序，地政單位將尊重司法裁決，不做其他論述，未來也將依照法院判決來執行。

(中時 )

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