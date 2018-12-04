台中都市空間設計大獎 惠宇勇奪五冠王榮耀

2018年12月04日 20:23 中時 盧金足

惠宇建設總經理顏定滄為「惠宇大聚」，到日本兼六園考察數次，從空中俯瞰「惠宇大聚」的庭園造景令人驚艷。（盧金足攝）

春在枝頭已十分！「惠宇大聚」基地被綠意包圍，房子像蓋在森林裡。（盧金足攝）

台中市持續累積設計之都能量，連續七年舉行「台中市都市空間設計大獎都市空間設計大獎」，今年頒獎給惠宇清朗、龍寶建設謙臻邸等14名得獎個案。其中惠宇建設已連續四年，拿下「惠宇仁美」、「惠宇富山居」、「惠宇敦南」、「惠宇五十七間堂」、「惠宇清朗」等五冠王紀錄。

豐富的都市生活，除了建築本體外，台中市府也鼓勵建築師秉持友善生活、人文場域、自然氛圍等創意，建構台中市優質的都市景觀與空間環境，「台中市都市空間設計大獎」參賽者一年比一年踴躍，優勝作品都是台中建築界一時之選。

建築高手較勁的舞台，誰能脫穎而出？拚實力也比創意！惠宇建設在台中市政府主辦的「都市空間設計大獎」獲得連莊肯定，強調建築除創造高品質的生活，更能帶動城市風貌、人文美學。

台中市建案出現綠化潮流，建商的堅持與建築師的創意，不僅打造舒適的居家空間，更專注於建築空間的外部設計上，都讓台中市整體的環境景觀更宜人宜居，使居住台中的市民感到舒適。

惠宇建設總經理顏定滄表示，同樣做建築綠化，惠宇建設不僅要做不一樣、更要做出不可能，連續四年都獲「台中市都市空間設計大獎」榮耀，包括「惠宇仁美」、「惠宇富山居」、「惠宇敦南」、「惠宇五十七間堂」、「惠宇清朗」等建案，建築不只打造天際線，也為城市開出最優雅清新的花朵。

「綠是一種總體營造，從覆土深度到澆灌時間都是學問！」顏定滄說，樹要種的好，種的生機盎然，投注專業還要用心，每一大棵的植穴都高達兩米以上，樹的根系可以舒展，根系有空間發展，樹才會長的好，而且還要請樹醫生檢查健康情況，確保樹木落地生根。

顏定滄熱衷研究園藝，其中為了新完工的建案「惠宇大聚」前後到日本三大庭園的兼六園考察數次，體會一年四季不同的景觀風貌，因應植栽生長環境，著重台灣本土的樹種，很快適應移植的風土氣候，展現氣質和怡然自得的庭院風情。

惠宇建設打造的幸福住宅品牌，綠化是最大焦點，空氣、陽光與水融入生活之中，專宇團隊的品牌文化，高度展現的執行力、營造力，達到建築整體的綠意盎然，住戶居住其中，將綠意變成一種日常生活。

顏定滄也不吝於分享園藝綠化哲學，建築基地開發前、後，都各自一次的綠美化大型工程，而要做到如此，需在事前完備的樹木養育、移植計畫，還有基地的覆土深度、建築結構計算、維護時澆灌時間，每個程序與細節需要顧及，才能為住戶打造一座「都市山林」。

(中時 )