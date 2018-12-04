影》羅本明夏離開拜仁慕尼黑 是否引退還沒決定

2018年12月04日 20:17 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

曾幫助荷蘭拿下世足亞軍、季軍各1的「小飛俠」羅本（Arjen Robben），4日宣布將在這個球季結束後，離開待了10年的德甲巨人拜仁慕尼黑。至於明年夏天已經35歲的他，會否一併退休掛靴，這位傳奇右翼還沒有做出決定。

「目前都有可能，我也還有足夠時間去思考未來與下一步，屆時可能就這樣退了，也可能繼續踢，」羅本說：「不過目前是最好的宣布時機，讓我的粉絲、俱樂部與每個人都知道，我會在球季結束後離開（拜仁）。」

羅本最著名的本事就是他的高速盤帶突破，特別是在右翼帶球內切，再以他的「黃金左腳」遠射攻門，在足壇是出了名的難守。（羅本德甲五大精彩進球如影片）

從2009年加入拜仁之後，羅本在各項賽事代表巴伐利亞巨人出賽超過300場，包括德甲出賽198場、進98球，成為隊史外籍球員進球榜第2名，僅次於波蘭前鋒萊萬多斯基（Robert Lewandowski）的113球。

「去年續約1年時也是這樣，對未來想了很多，這10年是段很長而且不可思議的旅程，」羅本說：「明年夏天我就35歲了，我想這樣對自己和俱樂部都好。我在這裡還是很開心，但這一刻遲早會來，現在說OK。」

羅本是粉絲的最愛之一，他幫助拜仁贏得7座德甲、4座德國盃冠軍，而最讓球迷津津樂道的，莫過於2013年歐冠決賽，他在倫敦溫布利球場對多特蒙德攻入致勝球，也讓拜仁官方推特感謝po文說：「我們會珍惜你在這裡的最後幾個月，溫布利先生！」

7連霸德甲的拜仁本季看來衛冕不易，開季13輪僅居第4名，落後龍頭多特9分。而10年來與羅本攜手、讓拜仁兩翼齊飛的法國「刀疤客」里貝利（Franck Ribery），也將於明夏約滿離隊，彷彿宣布拜仁的一個時代將畫下句點。

(中時電子報)