君毅中學全國技能競賽奪雙金創校史紀錄

2018年12月05日 07:13 中時 巫靜婷

2018技藝競賽金牌得主彭文哲。（校方提供）

2018技藝競賽金牌得主彭郁齊。（校方提供）

苗栗縣君毅高中資訊科參加2018全國工業類技藝競賽榮獲雙金牌，創下校史紀錄，2位機器人金牌得主彭文哲、彭郁齊從小皆對機器人情有獨鍾，其中彭文哲為發展專才，從竹南轉學至君毅國中部，雖面臨成績落差大、心裡備受煎熬，仍在校內專業的機器人設備、師資團隊指導下，勇奪佳績。

另一位金牌得主彭郁齊同樣熱愛機器人，甚至為機器人住校在所不惜，刻苦自勵奮發圖強，過去曾是後龍維真國中機器人社團社長，同樣慕名君毅優質機器人設備及師資團隊，因此選擇每天通勤就讀君毅資訊科。

高三繁忙的課業中仍參與全國技藝競賽，並雙雙獲得佳績，彭文哲另參加2018年WRO世界大賽勇奪銀牌，為國爭光的表現更榮獲總統、副總統賀電。校方指出，今年競賽成績豐碩，資訊科已有3名學生榮獲國立台北科技大學保送資格，前途一片看好。

彭文哲表示，國小對樂高機器人非常有興趣，因此想以機器人為方向努力，盡力參加各項比賽累積實力，常常練到晚上10點被警衛趕回家。國中拿到WRO國中組校際杯第1名，但卻在全國賽止步，因為這樣的挫折讓我想更加努力，連老師都開玩笑地說「我的青春只剩下機器人」。

彭郁齊表示，感謝機器人後援會提供資源贊助我們非常好的設備使用，再感謝2位辛苦指導的老師，不論是晚上還是假日都辛苦的陪著我們練習，遇到困難時老師們會適時的指點我們，另感謝桃園職訓局的技術指點與完善的加工設備，及瑞明科技的技術指導讓我們解決程式的難題。

(中時 )