羅慧夫辭世 長庚醫院將邀家屬來台舉辦追思會

2018年12月04日 20:24 中時電子報 陳儷方

長庚醫院前院長羅慧夫與整形外科醫師合影。（圖／長庚醫院提供）

為台灣醫療奉獻40年整形外科權威醫師羅慧夫，12月3日在清晨在美國密西根州大湍城於睡夢中辭世，他最為人所熟知並非他擔任過馬偕醫院、長庚醫院院長而已，還成立全台第一個唇顎裂治療中心以及全台第一個燙傷中心。長庚醫院表示，將邀請羅前院長家屬來台，舉辦追思會，悼念緬懷大家敬愛的羅慧夫。

長庚紀念醫院表示，羅慧夫醫師是長庚創院院長，也是永遠名譽院長。羅慧夫把他人生最精華的40多年歲月，全都奉獻給台灣和長庚，對於長庚醫院、對台灣，乃至於對全世界的醫療都有不可磨滅的貢獻。

長庚醫院表示，羅慧夫名譽院長1976年於馬偕醫院院長任內，因受長庚醫院創辦人王永慶的理念感召，而應聘擔任長庚醫院創院院長。在院長任內，建立了醫師進修制度，鼓勵醫師除了看診、開刀之外，更要兼顧研究和教學；他同時成立了許多委員會，負責感染管制、醫學研究、病人住院日控制等制度，讓醫師參與醫院的管理。

1978年卸任院長之後，更全心致力於長庚整形外科的發展。長庚醫院的整形外科即是由羅慧夫前院長一手創立，並建立了顱顏中心、顯微重建中心、燙傷中心及美容醫學中心，成為全世界首屈一指的顱顏整形、肢體重建的醫療重鎮，培養了包括魏福全院士、陳昱瑞教授、莊垂慶教授、羅綸洲教授等國際重量級大師，全台灣整形外科的權威名醫，許多也都是他的門生弟子，也奠定了長庚整形外科成為國際著名訓練中心的基礎，許多外國醫師都不遠千里來到台灣學習。

1989年12月羅慧夫捐款成立財團法人羅慧夫顱顏基金會，造福海內外無數唇腭裂及顱顏病患；1999年獲李登輝總統頒發中華民國「紫色大綬景星勳章」，1999年11月退休返美定居。直到2013年10月羅名譽院長還曾經多次回來台灣教學和參與國際會議。

長庚醫院指出，羅慧夫在台期間，致力於引進新醫療技術，培訓醫療人才，提昇台灣的醫療水準，並創辦了全台灣第一個小兒麻痺重建中心、加護病房、山地巡迴醫療、自殺防治中心(後發展成為生命線)、燙傷中心以及唇顎裂暨顱顏中心等醫療防治單位。由於羅名譽院長對台灣醫療無私奉獻，影響深遠，於2017年獲頒國家最高榮譽的「總統文化獎」。

感恩羅慧夫對於長庚醫院以及對台灣的貢獻，長庚醫院已邀請羅慧夫名譽院長的家屬於近日內來台，共同舉辦追思會，以表達對羅名譽院長的感謝和崇敬，長庚也歡迎各界一同前來，緬懷一生奉獻給台灣的羅慧夫。

(中時電子報)