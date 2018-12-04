Yahoo今年十大熱搜新聞：九合一選舉、拔管案奪冠亞軍

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Yahoo奇摩今天公佈2018年「十大新聞事件」，開票歷時11小時、邊開票邊投票惹議的「九合一選舉」及「教育部拔管事件」分佔冠亞軍；「普悠瑪翻覆意外」及「花蓮強震雲翠大樓倒塌」排名第3、4名，顯示政治議題、重大意外及天災、和攸關自身權益的政策討論最能引發網友共鳴。

2018年邁入倒數，Yahoo奇摩新聞依據關鍵字搜尋量、網友票選及編輯精選出年度十大新聞事件 ，「九合一選舉開票」史上最久、邊開票邊投票爭議度爆棚，搶下年度新聞事件冠軍。

備受爭議的「拔管案」也受到高度關注，名列第二；天災人禍也是民眾關切焦點，「普悠瑪翻覆意外」、「花蓮強震雲翠大樓倒塌」排名第3、4名。

「深澳電廠」惹議宣布停建、可連上12天班的「新勞基法」、「北農引發菜價之亂爭議」等民生政策相關議題盡皆入榜。牽動全球經濟脈動的「中美貿易戰」及「南北韓逾11年後首度破冰」簽署和平宣言等兩大國際新聞事件則位居第8、10名。

以下是今年度十大新聞排名：

1. 九合一選舉開票 歷經11小時史上最長

2. 當選台大校長 教育部拔「管」惹議

3. 普悠瑪翻覆釀18死，再現台鐵人力困境

4. 花蓮強震4棟樓傾倒 17人罹難300人受傷

5. 深澳電廠爭議不斷 10月宣布停建

6. 新《勞基法》上路 12行業可連上12天班

7. 北農連休引發菜價之亂 總經理「250萬實習生」吳音寧惹議

8. 中美貿易戰火蔓延 經濟史上規模最大貿易戰啟動

9. 三個月內3國與我斷交 邦交國總數降為17

10. 南北韓熱線破冰 文金會簽署和平宣言

(工商 )

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