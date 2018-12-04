農委會防堵疫情 與電商成立「非洲豬瘟防疫聯盟」

2018年12月04日 20:42 旺報 賴志昶

行政院農業委員會4日指出，大陸遼寧省8月3日首次發生非洲豬瘟疫情後，疫情已擴及21省市區，且達85案例，顯示疫情持續擴散，傳播至我國的風險劇增。農委會表示，目前已持續強化各項宣導力道，並將與電商業界成立「非洲豬瘟防疫聯盟」，以防堵網購平臺販售之境外肉品帶來疫病。

為防堵網購平臺販售境外肉品帶來疫病，農委會指出，積極與各電商平臺及其同業公會溝通聯繫，電商業者亦主動配合相關管制措施，包括淘寶臺灣分公司透過篩檢地址阻斷下單之屏蔽措施；樂購蝦皮、奇摩拍賣、露天及PC home等主動聲明下架販售疫區肉製品等；同時，預定於12月5日與電商業界成立「非洲豬瘟防疫聯盟」，宣示公私部門共同防疫的決心，也是全民合作防疫的絕佳典範。

農委會表示，目前已持續強化各項宣導力道，以影片、圖卡及各類文宣資料，透過電視、廣播、跑馬燈及社群媒體，向一般民眾、出入境旅客、農民及新住民等不同社群宣導配合政府各項防檢疫措施，對將前往大陸之國人等已發送宣導單張計56萬張，對入境大陸旅客發送宣導警示簡訊294615則，電視宣導影片播放1565次及廣播432次，各項宣導措施持續辦理中，希望能深入且全面地讓社會大眾都瞭解防疫的重要性。

農委會進一步說明，針對旅客違規自非洲豬瘟或口蹄疫疫區攜帶家畜肉類產品入境者裁罰最高額罰鍰1萬5千元之案件，自9月1日至12月2日止計裁罰293件，以來自大陸及越南為多，惟近來每週違規案件數已下降並維持約30件未再增加，顯示前述宣導措施已逐漸發揮功效。

農委會強調，快遞違規最重可處7年以下有期徒刑或併科3百萬元罰金；或裁罰5萬至100萬元；旅客違規部分，立法院已三讀通過動物傳染病防治條例第45之1條修正案，攜帶肉品入境未申報的罰鍰金額已提高為1萬元以上、100萬元以下，罰鍰金額相當高，千萬不要以身試法。

農委會呼籲，旅客切勿自大陸等非洲豬瘟疫區國家攜帶肉品入境，否則將被重罰，並請全民防疫動起來，務必配合政府各項防疫檢疫措施，以阻絕疫病於境外，維護我國養豬產業安全。

(旺報 )