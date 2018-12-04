德國慈濟志工伸援手 張家感恩至今

2018年12月04日 20:41 中時 廖德修

張先生（右）把慈濟志工林美鳳（左）當成姊姊，平時都是由林美鳳住台北的母親（中）就近與張家往來。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟志工林美鳳（右）看到張媽媽（左）復原良好，滿是欣慰。（圖／慈濟基金會提供）

四代同堂的張家與林美鳳因為這個意外插曲，兩家變成了好友。（圖／慈濟基金會提供）

一段出國插曲，牽起兩個陌生家庭的情誼，台北張先生的母親在2015年旅程發生意外昏迷，所幸過程有台灣外交部的協助，以及當地的台灣僑胞、慈濟志工的陪伴，讓張先生能順利到德國將開腦部手術的母親、心急的父親帶回台灣。張先生也跟德國慈濟志工林美鳳成為好友，林美鳳日前返台再拜訪張媽媽，看到張媽媽復原良好滿是欣慰。

2015年5月，張先生的父母前往歐洲旅行途中，張媽媽不慎摔倒、一度昏迷，被送到德國法蘭克福的醫院，醫生判斷情況危急需進行手術。然而人生地不熟、語言不通的張爸爸，因無法聽懂德國醫師的說明而無法簽下手術同意書，命若懸絲的張媽媽讓在台灣的張家焦急萬分。

張先生夫婦透過台灣外交部立即協助相關行政流程前往德國，並安排在德國的住處；張先生的家人同時尋求慈濟基金會協助，慈濟立即聯絡在德國的台籍慈濟志工林美鳳。林美鳳接到訊息立即前往醫院，協助張家與醫師間的翻譯，張爸爸在林美鳳抵達前已2天無法入睡，直到張先生抵達醫院、在林美鳳協助下處理醫院的相關程序後，張爸爸那一晚總算能稍微歇息。

張媽媽在德國法蘭克福的醫院加護病房住了將近一個月，在異鄉龐大的醫療費用，加上趕著到德國來不及申請足夠的現金，在德國的生活開銷，成為張先生夫婦的另一個負擔。

「德國一盤炒青菜就要台幣2百多元，一碗餛飩湯3百多元，真的吃不下去。」張先生表示，還好有慈濟志工林美鳳每天陪伴，提供食衣住行等民生資訊，讓他知道哪裡可以吃到平價的餐食，以及買到旅館到醫院之間的交通票卡，在生活開銷可以省下許多。期間也有許多當地台灣僑胞到醫院探望，在異鄉感受到台灣人的愛心，張先生夫婦備感溫暖。

張媽媽在子女們的誠心祈禱與眾人的祝福，術後復原比醫師預期得快，可以返台繼續治療。只是，開完腦部手術的張媽媽仍需臥床，慈濟志工林美鳳接洽華航協助，華航安排從德國直飛台灣的機位，讓醫師能護送張媽媽回台治療，也讓張家能提前回到台灣。

德國慈濟志工林美鳳多次回台前往醫院關懷張媽媽，並請在台北的母親就近陪伴，張先生在德國已把林美鳳當成自己的姊姊，有一次還帶林美鳳到嘉義老家，介紹四代同堂的成員給她認識，張先生也成為慈濟會員，希望能為需要的人盡棉薄之力。

張家對於這段過程有這麼多人的協助，盡是感恩，張先生曾在2017年6月親自向證嚴法師表達感恩。2018年11月林美鳳返台參加海外慈濟志工研習，再前往探視張媽媽，看到張媽媽復原良好，林美鳳滿是欣慰。

慈濟基金會表示，慈濟在全球共57個國家地區有慈濟聯絡點，只能要走得到的地方，慈濟志工透過愛的關懷、及時協助有需要的人。

(中時 )