瑞莎曝夫妻感情好靠「做」不靠「說」

2018年12月04日 20:45 中時 洪秀瑛

瑞莎分享女兒趣事。（《嬰兒與母親》提供）

來自烏克蘭的名模瑞莎在螢幕前的形象既天真又浪漫，偶爾還帶有些可愛的傻氣。但一談到寶貝女兒，她就瞬間變成堅毅又勇敢的神力女超人。瑞莎帶2歲女兒Nika為《嬰兒與母親》雜誌擔任封面人物，暢談她為人母以後的心路歷程，並分享她與另一半Mike的感情經營之道。

2歲Nika有個性 睡前裸體狂舞半小時

去年瑞莎曾帶未滿1歲的Nika上過《嬰兒與母親》雜誌封面，當時Nika還是個見到鏡頭就害羞的小女娃，時常躲進媽媽懷裡撒嬌。時隔一年再見，Nika不僅外表長大了，也變得愈來愈有主見。瑞莎說，Nika現在最常掛在嘴邊的口頭禪就是「不要」，就連睡覺時都會喃喃自語「不要…不要…」讓她好氣又好笑。

對於穿搭十分有自己想法的Nika不像一般小女孩，既不愛粉色也不愛蕾絲，反而喜歡走個性風，每次被問到要穿什麼都說「Black」，讓瑞莎傷透腦筋。後來瑞莎索性先挑兩套她覺得ok的衣服，再讓Nika從中選一套穿，皆大歡喜。瑞莎私下透露，其實女兒最愛什麼都不穿，所以她每天睡前都會讓Nika裸體半小時。「Nika一脫掉衣服就會興奮的到處蹦蹦跳跳、衝來衝去，直到累了才跑到床上睡覺。」她直呼，希望女兒裸體的習慣不要持續到長大成人，否則可就糗大了。

吃開心果差點窒息 好險爺爺救回一命

新手媽媽照顧小孩難免會有凸槌的時刻，瑞莎也不例外。幸好瑞莎爸爸本身是小兒科醫師，任何關於北鼻的疑難雜症都難不倒他；Nika舉凡感冒、發燒、跌倒、吃壞肚子…，第一時間都是由他診斷。他除了在生活中扮演瑞莎的育兒顧問，還曾經在緊要關頭幫Nika撿回一條命！瑞莎回憶：「有次我和爸爸帶Nika出門，Nika邊吃開心果邊跟我說話，說到一半突然臉色發青不能呼吸，我急到快哭出來，瘋狂拍她的背卻徒勞無功，我爸發現馬上停車熄火，把Nika接過來，只聽見『咚』一聲，Nika就恢復呼吸了。」她眼眶泛紅說：「要不是有爸爸在，真不知道該怎麼辦！

一句話用三國語言說 爸拔馬麻超頭大

瑞莎父母自從移居台灣，就開始擔任Nika的兼職保母，Nika一出生就接受中、英、俄文三國語言洗禮。這原本是件好事。不過Nika開始學說話以後也是三種語言混著說，這點可讓瑞莎十分頭大。「她常常說一句話就用到三種不同語言，比方『給我一個蘋果』，她會說『給 Я Apple』。這還算好猜，有時她光說一個字就會用到3種語言，我們猜半天也不懂她在說什麼，搞得她氣噗噗，我們也暈頭轉向。」好在專家說Nika三種語言都懂，只是不知道怎麼用單一語言完整表達一個句子，這種情況大概3歲以後就會改善，讓瑞莎總算可以放心。

「女兒傻瓜」 感冒開冷氣、餵冰淇淋

都說爸爸碰到女兒就沒輒，Mike面對Nika時也瞬間變成「女兒傻瓜」。瑞莎有次工作回家發現Nika的晚餐原封不動放在餐桌上，但旁邊零食袋已經空了，轉頭看老公一臉無辜的模樣，臉上頓時三條線。她大嘆，老公對於吃飯比較隨性，認為吃零食也沒差，讓她在女兒面前不得不扮演黑臉的角色。「每次吃飯前Nika向爸拔撒嬌要零食，我都會跟Mike說不行給，Nika看到零食被收起來就狂哭，然後父女倆一起看著我，好像我是壞人一樣，身為媽媽真的很無奈。」除此之外，Nika也常常向爸拔要手機看海洋奇緣（moana），讓瑞莎直呼「我老公根本就是用零食和手機搞定小孩。」

從小受美式教育的Mike作風十分開放，對於小孩生病該怎麼照顧，想法也與瑞莎大不相同。瑞莎說，烏克蘭和台灣一樣，都認為小孩生病應該多喝溫水、乖乖躺在床上休息，但Nika感冒時，Mike不但會帶她去游泳、餵她吃冰淇淋，甚至還會在房間裡開冷氣！「我說不能開冷氣，他回『可是醫院也開冷氣』，讓我不知道該怎麼反駁…」

老公想再生兩個 瑞莎：「讓他生！」

不過念歸念，瑞莎坦言，Mike真的是一個好爸爸。在家大多數時間都是他負責讀床邊故事給Nika聽，平常也會餵小孩吃飯、洗澡，父女倆從點點滴滴的相處中累積了深厚的情感。今年父親節，Nika還用自己的手印做了一個碗送給爸爸。瑞莎感嘆「其實剛開始交往時，我並沒有生小孩的意願，反倒是Mike一直很想生小孩。當時我就在想，如果以後結婚有小孩，他一定是個好爸爸。」果不其然，Mike在女兒出生後十分照顧她，前後如一的態度讓瑞莎既感動又安慰。「他甚至說如果男人可以生小孩，他想再生2個，讓Nika有弟弟和妹妹。」瑞莎打趣，老公想生就讓他生，這樣自己也可以輕鬆一點。

夫妻感情好 靠「做」不靠「說」

許多夫妻在孩子出生後，感情就慢慢淡了。瑞莎說，她和Mike每周都會固定空出時間單獨相處，「週五上午我們會把Nika交給爸媽，然後我和Mike會安排滿滿的行程，比如吃飯、看電影、按摩、品酒…等等。」她表示，雖然Mike並不是個浪漫的人，平常也不會說甜言蜜語，但非常替她著想。比方她喜歡吃火鍋、湖南菜，Mike除了會在約會時挑選她喜歡的餐廳，還會親自下廚煮給她吃。前陣子她想重遊峇厘島，每天在instagram（IG）上對海島圖按讚、追蹤，結果沒多久Mike就說要帶全家到峇厘島度假。瑞莎笑說，就是這種「用行動表現的愛」讓夫妻倆的感情能夠永保如新。

台灣超方便 盼趕快領到身分證

來台11年，瑞莎直說台灣真的很方便，不僅捷運站有哺乳室，親子餐廳也是遍地開花。「烏克蘭地鐵別說哺乳室，連洗手間都沒有，親子餐廳更是一家都找不著。」

談到明年就可以領身分證，瑞莎眼底除了藏不住興奮，也多了感慨。「住在台灣這麼多年，早就把這裡當家。但因為一直沒有拿到身分證，覺得自己似乎只是被領養的小孩，不是這個家的一分子。Nika出生以後，我很害怕因為國籍不同無法保護她，開始每天打電話到烏克蘭辦事處查進度，現在總算確定可以拿到身分證，真的很開心。我想明年拿到身分證後，我對這個『家』會更有歸屬感。」文/《嬰兒與母親》

(中時 )