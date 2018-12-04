影》開到一半被搶方向盤 惱羞老人怒毆司機 護欄攔不住

老人越過護欄搶奪行駛中車輛的方向盤，並對毆打司機。(翻攝自看看新聞)

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中時電子報
湯萱樂/綜合報導

護欄攔不住，惱羞老漢搶公車方向盤毆打司機。(影片取自看看新聞)

遼寧鐵嶺一名老先生，因使用他人的「公共交通卡」的問題和司機產生爭執，還在公車行進中搶奪司機方向盤，毆打司機，司機隨後停車並報警，目前警方已對涉事老人進行立案調查。

12月3日，鐵嶺銀州區五路公車在行駛到小橋子交通崗的時候，一名七旬老漢搶奪司機方向盤並毆打司機。公車公司相關負責人表示，12月3日上午11點左右，一名七旬老漢搭乘五路公車，司機發現老人使用的「公交卡」並非本人所有，於是告訴他不可使用他人證件，再出現將依公司規定沒收證件。隨後兩人發生了爭執。

老先生在公車行進到小橋子交通崗附近時，走到司機防護門外，越過護欄搶奪行駛中車輛的方向盤，並對毆打司機。

公車公司表示，「公司對於司機的素質培訓一直在進行，要求司機做到罵不還口、打不還手，為全車乘客的生命安全負責」。

據悉，鐵嶺市公安局公交分局已經對搶奪方向盤的老漢李某涉嫌擾亂公共交通工具秩序進行立案調查，案件正在進一步辦理中。11月以來，鐵嶺已經發生過四起乘客與公交司機發生衝突的事件。

警方提醒，公共交通工具運行秩序和行車安全事關重大，對搶奪方向盤的違法犯罪行為，鐵嶺警方將依法嚴肅懲處。

10月28日，大陸重慶發生一起公車衝破護欄墜江。造成車上15人溺斃身亡。原因是有名女乘客與司機激烈爭執互毆，導致致車輛失控，衝入長江。

(中時電子報)

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