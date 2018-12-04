今年度十大熱搜新聞人物 韓國瑜奪冠

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Yahoo奇摩今天公布2018年「十大新聞人物」，大選前掀起一股韓流、人氣不斷攀升的高雄市長當選人韓國瑜位居榜首；身陷拔「管」風波的管中閔、「250萬實習生」的前北農總經理吳音寧也上榜；文壇巨擘金庸、央行總裁彭淮南則是唯二非政治人物進榜。

今年十大新聞人物中，政治人物成絕對焦點，共搶佔8名席次！熱搜第一名韓國瑜拿下，身陷拔「管」風波的管中閔、驚險當選連任台北市長的柯文哲、被譏「250萬實習生」的吳音寧，分別名列第3、5、7名。

國家元首一舉一動也引發關注，大展外交手腕急轉彎棄核武的北韓領導人金正恩、瘋狂加稅讓美中貿易戰越演越烈的美國總統川普、取消任期限制可能成為終身主席的大陸國家主席習近平、和因九合一選舉失利而辭去民進黨黨主席的蔡英文總統分別排名2、6、9、10名。

至於今年辭世的武俠小說文壇巨擘金庸，及全球史上唯一14A的前央行總裁彭淮南，分別名列第4、8名，成為榜上唯二非政治人物的年度新聞人物。

以下是今年度熱搜的「十大新聞人物」：

1. 韓國瑜－賣菜郎爭百里侯 語出驚人掀韓流

2. 金正恩－大展外交棄核武 北韓狂人急轉彎

3. 管中閔－當選台大校長 教育部拔「管」惹議

4. 金庸－笑傲武俠江湖 文壇宗師人生落幕

5. 柯文哲－號召白色力量 藍綠夾殺中連任成功

6. 川普－瘋狂加稅 美中貿易戰越演越烈

7. 吳音寧－當總經理不懂財報 網友譏「250萬實習生」

8. 彭淮南－央行總裁20年 全球唯一14A

9. 習近平－取消任期限制 「終身主席」時代來臨

10. 蔡英文－九合一選舉失利 連任之路恐受衝擊

(工商 )

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