廢煤之後 礦井可改成垂直農場

2018年12月04日 21:33 中時電子報 江飛宇

廢煤減火已是全球環保共識，因此未來也會有愈來愈多的煤礦井選擇關閉，諾丁漢大學(University of Nottingham)的學者們開始在思考廢礦井的未來用途，他們提出「垂直農場」的概念，認為礦井就是現成的溫室，只需要新增燈光與灌溉系統，就能變成功能齊全的農場。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，學者認為，深度農場具有一些明顯的優勢：不會受天氣影響，而且地底溫度變化不大，不需要昂貴的溫控設備。諾丁漢大學的薩法．雷夫特(Saffa Riffat)說：「隧道和豎井不太需要加熱設備，即使有，也不太耗電，因此對於食品生產非常有吸引力。我們設計了一種中央軸，用來安裝機械手臂，就由這些機械臂來照顧作物以及採收，整個系統大約只需3.8萬美元就可的建設成本，之後的營運成本更低，我們設想的LED照明系統也並不耗電。」

諾丁罕大學的學者發明垂直農場,只需要一支中間軸，安裝機械手臂，就可以照顧裡頭的蔬果。(圖/諾丁罕大學)

垂直農場適用於短生長週期的蔬菜與水果，比如菠菜、甘藍、羅勒、薄荷、草莓、蘑菇、胡蘿蔔、茄子等，他們的試算表示，一座深井式小型農場，每年可以生產80噸的作物，而且生產不受季節影響，每年可達到10次作物週期，而英國的室外農場只有4~6次。

研究人員認為，擁有超過15萬個廢棄煤礦井的英國，是一個完美的起點。

(中時電子報)