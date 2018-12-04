陸外交部：中巴合作成果豐碩 重申一中原則

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旺報
呂佳蓉

大陸外交部發言人耿爽今日表示，大陸國家主席習近平剛剛結束對巴拿馬的國事訪問。此訪取得豐碩成果，將推動中巴關係上升到新的高度。

耿爽指出，雙方積極評價建交以來各領域合作的強勁發展勢頭，重申一個中國原則是國際社會的廣泛共識，兩國建交是正確決定，為兩國人民帶來了實實在在的利益。兩國元首均堅持以人民為中心的發展思想，並將以此思想為指引帶動雙方在合作中促進共同發展、增進民生福祉。

耿爽介紹，雙方同意將巴拿馬2030年國家物流戰略與一帶一路倡議深度對接，推進金融、旅遊、物流、基礎設施建設等領域合作，落實好鐵路、教育、醫療等重點專案。

耿爽說，雙方均宣導自由貿易，支持多邊貿易體制，共同致力於達成全面互惠的雙邊自由貿易協定，推動兩國經貿合作邁上新臺階，開啟拉美和亞洲經貿關係新篇章。中方歡迎巴拿馬海產品、肉類、鳳梨等對華出口。巴方歡迎中國企業赴巴投資興業，在巴設立分支機搆。

耿爽介紹，雙方均堅持《聯合國憲章》宗旨原則，遵循國際法準則，奉行不干涉內政原則。中方尊重巴拿馬對運河的主權，巴方支持中國和平統一大業。耿爽表示，去年6月中巴建交以來，兩國關係發展強勁，各領域合作成果豐碩。

耿爽：中方願同巴方一道，以習近平此訪為契機，推動兩國互利合作上升到新的高度，不斷造福兩國和兩國人民，也為地區和世界的和平發展作出貢獻。

(旺報 )

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