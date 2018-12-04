孫協志仍渴望愛情 2019許願找到另一半

2018年12月04日 21:04 中時 洪秀瑛

明杰。（中天提供）

凱莉。（中天提供）

中天電視與17Media跨界合作，15日起將在中天綜合台推出全新美食互動益智直播節目《17趣郊遊》，由孫協志、黃鐙輝帶凱莉、明杰一起主持。孫協志手上節目愈來愈多，明年初還將與5566合體辦演唱會，忙得不可開交，2019年最想做的事？他不假思索秒回「找到另一半」，渴望真命天女出現，期待愛情與事業都得意。

孫協志主持中視中天外景節目《飢餓遊戲》，以「飢餓」為主，這次接下美食節目《17趣郊遊》，笑稱已準備好空著肚子來填飽，「《飢餓》太痛苦，《17趣郊遊》能吃到不少好料，完全不同氛圍。」美食對他來說是人生非常重要的事，平常最愛吃的就是牛排，希望有機會多介紹優質好吃的台灣牛肉料理給觀眾。

《17趣郊遊》為跨平台LIVE直播節目，將在全台挖掘隱藏版巷弄美食、尋找人氣景點與必吃料理，並透過線上即時遊戲、機智問答與觀眾零距離互動。孫協志透露，10多年前主持過LIVE性質節目，對主持直播節目很有信心，一定能掌控現場狀況，不過LIVE節目狀況難料，回憶起過去主持趣事。

他說，當年主持娛樂新聞，還要忙宣傳5566專輯，白天行程已delay，趕不上晚上6點的LIVE節目，製作單位臨時找不到藝人代班，就請他們的化妝師李明川上場代打，「最後他撐了1小時又28分，我在最後2分鐘趕回去，跟觀眾說bye bye。」12月15日起，每週六晚間10點鎖定中天綜合台36頻道《17趣郊遊》，觀眾只要手機下載「17直播LIVE」App參與答題，就有機會獲得通關獎金，搭配票選活動還有美食折價券可以拿。

(中時 )