第十三屆孔子學院大會成都舉行 孫春蘭出席致詞

2018年12月04日 21:13 旺報 呂佳蓉

第十三屆孔子學院大會4日在成都舉行，來自154個國家和地區的1500多名代表參加大會。大陸國務院副總理、孔子學院總部理事會主席孫春蘭出席並致辭。

孫春蘭指出，大陸政府一貫鼓勵跨文化交流，積極支持中外雙方合作辦好孔子學院。大陸國家主席習近平多次強調，作為中外語言文化交流的視窗和橋樑，孔子學院屬於中國，也屬於世界。在中外雙方共同努力下，孔子學院的教育品質穩步提升，文化交流日益活躍，服務能力不斷增強，為滿足各國民眾漢語學習需求、服務經貿等務實合作作出了積極貢獻。

孫春蘭指出，構建人類命運共同體，推動各國共同繁榮發展，需要更好地發揮語言在增進理解、凝聚共識、促進合作、深化友誼中的獨特作用。孔子學院要創新教學方法，加強師資隊伍建設，健全品質評價體系，打造漢語教學權威平臺。

孫春蘭說，要開展豐富多彩文化活動，發揮漢學家的文化使者作用，培育人文交流綜合平臺。要實施漢語+專案，因地制宜開設技能、商務、中醫等特色課程，建立務實合作支撐平臺。要堅持開門辦學，發揮雙方辦學優長，培養更多熟悉對方國家的優秀人才，構建國家友好交往平臺，為深化中外友好、構建人類命運共同體作出貢獻。

開幕式前，孫春蘭出席總部理事會會議，研究部署孔子學院工作。

(旺報 )