聖誕倒數！7-ELEVEN推最潮零食、最狂禮物同樂

7-ELEVEN推出逾30款聖誕包裝或冬季限定的零食、巧克力、飲料、啤酒、糖果、玩具等。（圖／業者提供）

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7-ELEVEN推出逾30款聖誕包裝或冬季限定的零食、巧克力、飲料、啤酒、糖果、玩具等。（圖／業者提供）

聖誕節倒數計時！7-ELEVEN表示，瞄準高達2億元的聖誕送禮及聚餐商機，明（5）起將推出「聖誕 愛Sharing」活動，獨家引進聖誕包裝設計或冬令限定口味的各式零食、巧克力、飲料、啤酒、糖果、玩具等，總計超過30款商品，今年主打「聚餐最潮零食調酒」及「年度最狂交換禮物」兩大特色，搶在聖誕前夕先暖身，期望業績能較去年同期成長1～2成。

7-ELEVEN表示，今年獨家引進世界各國話題商品，包括歐洲進口的「奧利奧脆皮香草夾心餅乾白巧克/牛奶巧」、日本的人氣秒殺商品「日本格力高女神紅寶石百琪棒」、「日本格力高大人的琥珀百琪棒」，還有「人頭馬VSOP麥特摩爾限定版」、「約翰走路White Walker」等，在引進商品時就讓各通路吹起一股搶賣旋風，首次在台就都只在7-ELEVEN獨家開賣，勢必將引發一股搶購熱潮。

據7-ELEVEN觀察，在聖誕前夕商品若換上季節限定的包裝後，業績更較一般包裝成長2成，今年有許多大廠搭配愛Sharing主題，紛紛推出吸睛設計，如金莎推出以米蘭大教堂作為外包裝的「意大利金莎巧克力繽紛聖誕組」、品客推出特殊規格包裝的「品客聖誕歡樂包」，都讓聚會增添話題性，12月5日起至1月1日止，推出指定品項任選第2件6折的優惠。

此外，7-ELEVEN也發現，民眾在聖誕節送禮對象前3名，依序是另一半、小孩及好友，除了零食外，消費者多半會想買實用性高且具有價值的商品來當做交換禮物。今年7-ELEVEN推出全新聖誕限定的美妝用品，包括「小蜜媞旅行聖誕組」、「我的心機暢銷噴霧和黑面膜組合」及「小甘菊旅行箱聖誕組」等，預計銷量可望再提升3成。此外還有「奇奇與蒂蒂聖誕限定玩音樂藍牙燈光喇叭」、「OPEN!暖手抱枕」以及「OPEN!開心抱枕毯」，一口氣滿足各個年齡層的送禮需求！

（工商時報提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒！）

(工商 )

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