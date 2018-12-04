「黃背心」抗議奏效 法總理喊燃料稅凍漲

2018年12月04日 21:45 中時 諶悠文

法國總理菲利普今天（4日）宣布，預訂明年1月1日實施的燃油稅調漲措施凍結六個月，試圖緩解「黃背心」示威運動越演越烈的危機。

菲利普發表電視談話說：「沒有任何稅收值得危及國家的團結。」他又說，抗議民眾在街頭展現的憤怒，「肇因嚴重的不公平現象：無法靠自己的工作過有尊嚴的生活」。他宣布，包括燃油稅在內的三項原油稅調漲計畫將推遲六個月。

已持續3個星期的「黃背心」抗議行動轉趨暴力，最近一次在上周六有13萬人響應「黃背心」運動，知名地標巴黎凱旋門、羅浮宮、巴黎香榭麗舍大道週遭地區遭抗議民眾噴漆破壞，全法國有近190處遭人縱火，造成至少263人受傷、412人被捕。

法國總統馬克洪先前堅持徵收燃油稅，以減少法國對化石燃料的依賴，並為可再生能源投資提供資金。而這場黃背心運動，本來是抗議燃料稅調漲，後來演變為大規模抗爭與反馬克宏的動亂。

菲利普總理宣布燃油稅「凍漲」後，能否順利平息民怨，尚有待觀察。這是馬克洪2017年就任總統以來第一次在重大政策上出現180度大轉彎。民調結果顯示，因「黃背心」運動的抗爭情勢升高，馬克洪與菲力普的支持度都創下新低。

法國財政部長勒麥爾表示，「黃背心」抗議活動已經重創法國經濟，商店、旅館與餐飲業生意明顯下滑。

(中時 )