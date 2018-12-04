林國權涉吸金詐欺 館長說重話：韓國瑜賞了市民一巴掌

選前館長最力挺的就是韓國瑜，圖為兩人合體直播畫面 (圖／影片截圖)

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中時電子報
林國權事件爆發後，館長開直播公開嗆，希望韓國瑜不要讓支持者失望 (影音取自YouTube/寶寶愛館長)

韓國瑜小內閣預定的原民會主委林國權被起底涉嫌吸金詐騙，引發軒然大波，沈富雄與「宅神」朱學恒也先後批評，力挺館長的韓國瑜也開直播評論此事，直說韓國瑜此舉等於賞了市民一個耳光。

「我今天本來沒要開直播」，館長開頭就表示自己原本沒打算開直播，但許多人傳訊給他、標註他，去搜尋新聞才知道發生什麼事。館長說，韓國瑜會當選就是人民對他有期待，希望他用人乾淨，創造沒有貪汙的內閣，卻選了一個卡官司的詐欺疑犯，金額還高達4000多萬，他語重心長表示目前他只看到柯文哲能做到這點，這也是他為何這麼挺柯P的態度。

館長說選前韓國瑜曾說「虐待兒童、強姦、詐騙、毒品、貪汙」這5種人不能原諒，難道選後就忘了？希望韓國瑜不要違背民心，拖垮自己誠信，還沒上任就先賞了選民一記耳光，也給了敵對陣營作文章的理由。

館長說「怕熱就不要進廚房，當了政治人物出來選就要傾聽民意，當所有人反對你卻堅持要做，就是邁向失敗的第一步，不管後面做得多好」。

館長說，高雄雖然變藍天，但也還是綠地，為什麼這些綠的會支持韓國瑜，就是希望韓國瑜不要跟民進黨一樣，想用誰就用誰，要聽人民的聲音，他說蔡英文花了2年時間，就把大家信任度敗光，國民黨可以因為韓國瑜重生，也能因為韓國瑜的錯誤決策再度沉淪。館長最後說，希望韓國瑜未來能更謹慎，好好加油，不要辜負他和大家的期待。

(中時電子報)

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