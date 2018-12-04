價值與氣度！「惠宇大聚」開放綠意 友善鄰里

2018年12月04日 22:17 中時 盧金足

「惠宇大聚」以植栽隔絕車水馬龍和環境汙染，建築與自然相融也共榮。（盧金足攝）

「惠宇大聚」突破公設思維，在公共空間規畫一座現代極簡的「禪風茶屋」，宛如置身在城市山居。（盧金足攝）

「惠宇大聚」以建物是一座山，在社區營造的湖水還有森林景觀，讓居住環境吹起自然風。（盧金足攝）

惠宇建設2018年底，壓軸大案登場，「惠宇大聚」全新完工，令人驚艷。（盧金足攝）

惠宇建設有別於傳統認定的閱覽室等公設功能，規畫出情景交融的生活空間，閱讀空間藉由窗外綠意引景入室。（盧金足攝）

「惠宇大聚」以「類自然」打造，一草一木皆以自然生態考量。（盧金足攝）

綠意分出去，鄰里走進來！台中市除了400多座公園，現在還有多座社區友善鄰里的公園綠地，成為民眾打卡拍照的祕境。惠宇建設在南屯區新完工的「惠宇大聚」，基地1400坪即釋出600坪友善鄰里的空間，打造「類自然」親水花園，提供民眾休憩散步，很多民眾驚喜社區開放友善空間，也為台中市的綠化潮流增加很多鄰里互動的園地，成為都市叢林的新綠洲。

惠宇建設總經理顏定滄表示，「惠宇大聚」的庭園景觀，強調特殊性和差異化，特別選擇台灣原始林，讓植栽很快融入台中的風土有助成長，其中包括台灣五葉松及台灣樟樹等，成就這案子在於以「類自然」方式，一草一木皆以自然生態考量。

「種植的植穴要夠深夠廣，樹木移植才會成功！」顏定滄全心全力投入，熟悉每個角落的規畫，他導覽前庭後院的造景，「類自然」的生態工法，能讓蟲鳥蚊蟲獲得平衡生態，連水池的水也要有養水過程，有如魚菜共生的效果，甚至盼未來能有螢火蟲生態區，螢火蟲是環境的指標，在都市中提供螢火蟲的生態場域，猶如見證大自然的優質環境。

顏定滄說，「惠宇大聚」不是毛胚屋也不是過度精裝修的產品，而是打造標準屋，讓住戶可以快速搬進新家，且中庭花園開放鄰里可以看可以親近，不是豪宅的庭院深深，用實際行動友善鄰里綠化空間。

「惠宇一森青基地1600坪，惠宇大聚基地1400坪，如何規畫融入綠意，都是建築團隊的自我挑戰！」顏定滄強調，植栽是一種美學藝術，曾有為一棵樹的造型和種植地點調整30次，造就一整座森林的「前庭後院」，將建築層層包圍，住戶感受生活比自然更自然。

顏定滄以「一山二湖三森林」來詮釋，建物是一座山，在社區營造的湖水還有森林景觀，讓居住環境吹起自然風，現代人居住喜歡離塵不離城，「惠宇大聚」以植栽隔絕車水馬龍和環境汙染，建築與自然相融也共榮。

「整座社區不僅碩大的櫸木、大樟樹、光臘樹、青楓、楓香、五葉松計其數，灌木叢、花草植披更是數以萬計」，惠宇品牌對於生態建築的高度堅持與執行專業，展現影響城市風貌的價值與氣度。

此外，惠宇建設有別於傳統認定的閱覽室、視聽室與健身房等公設功能，先以層次分明的景觀為設計基礎，規畫出情景交融的生活空間，閱讀空間藉由窗外綠意引景入室，是一間閱讀城市，「悅」讀地景的公共空間。

步步是綠、處處是景！「惠宇大聚」庭園，突破自我的公設思維，在公共空間規畫一座現代極簡的「禪風茶屋」，獨立於庭園內，令人不禁神往於京都、金澤兼六園的美麗想像，享受「宅中有園，園中有屋」，宛如置身在城市山居，好茶令人心逸，偷得浮生半日閒。

(中時 )