做愛心不費力！到小七認捐年菜 溫暖弱勢家庭

7-ELEVEN表示，12月5日起至門市認捐愛心年菜，7-ELEVEN就加碼捐贈一份，讓一份年菜有雙倍愛心。（圖／業者提供）

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歲末年終，又將迎來農曆春節，為了讓經濟弱勢的家庭也能擁有一頓豐盛的年夜飯，7-ELEVEN表示，自12月5日起推出「把愛找回來－認捐愛心年菜」活動，民眾只要認捐一份年菜，7-ELEVEN就加碼捐贈一份，讓一份年菜有雙倍愛心。

7-ELEVEN表示，此次7-ELEVEN認捐愛心年菜，與中華基督教救助協會、屏東基督教醫院、天主教中華聖母基金會及一粒麥子社福基金會公益合作，只要到全國7-ELEVEN門市ibon機台操作並至櫃台結帳或櫃檯直接刷條碼付費，即可完成愛心年菜認購流程，預計要募得6461份年菜，幫助經濟弱勢家庭也能有溫暖年夜飯。

7-ELEVEN指出，此次年菜特別針對長輩餐食需求，挑選兼顧美味與營養的「珍苑珍品干貝燉雞湯」(認購價549元)。且為回應民眾愛心，民眾只要認捐一份年菜，7-ELEVEN就加碼捐贈一份「珍苑精肉燥料理包」，讓一份年菜有雙倍愛心，一起為受助家庭溫暖加菜。

基督教救助協會秘書長夏忠堅表示，今年1919食物銀行所服務的4500個受助戶中，高達7成是得不到社會救助的社福邊緣戶，平日因有1919食物包還可勉強溫飽，但要有一頓豐盛的年夜飯根本是奢求，此次非常感謝7-ELEVEN提供便利的勸募管道，讓民眾透過全台5300多家門市的ibon即可認捐年菜，希望透過社福機構與超商通路的合作，發揮加乘力量，幫助更多需要資助的弱勢家庭。

7-ELEVEN也呼籲民眾持續發揮愛心，除了認捐年菜，也歡迎到7-ELEVEN認捐300元的1919救助套餐，讓1919食物銀行可以把1919食物包親送到受助家庭，天天不斷炊。

(工商 )

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