「通俄門」調查即將進入收尾 可能對川普大為不利

2018年12月04日 21:53 中時 王嘉源

美國特別檢察官穆勒對「通俄門」的調查，似正進入高潮收尾階段。據美國有線電視新聞網（CNN）4日報導，針對川普總統的首任國安顧問佛林，與川普的前競選總幹事馬納福涉案部分，穆勒將分別於4日和7日向法院提交文件，料將披露新的調查細節，有可能會對川普大為不利。

去年12月，佛林坦承就「通俄門」調查向聯邦調查局（FBI）作偽證，並當庭認罪。今年9月，馬納福則與穆勒達成認罪協議，承認串謀詐騙美國和妨礙司法等控罪，並同意配合穆勒對「通俄門」的調查。

川普團隊有否勾串俄羅斯以影響2016年美國總統大選的相關調查，隨著上周川普總統私人律師柯恩的認罪，似乎進入了新階段。11月29日，柯恩在紐約聯邦法院認罪，坦承去年在聯邦參議院情報委員會作偽證，包括謊稱俄羅斯莫斯科川普大樓的計畫在2016年1月就被擱置。

柯恩8月向檢方坦承違反競選財務法等罪，稱2016年競選期間受「某候選人」（據信是川普）指示付封口費給A片女星丹妮爾絲和「花花公子」玩伴女郎麥克道格。法庭訂於12月宣判。

上周在柯恩又針對作偽證認罪後，川普總統在白宮告訴記者說，柯恩為了換取特別檢察官更好的條件而撒謊。川普3日再次抨擊柯恩。在一系列推文中，川普稱柯恩是一個「騙子」，並說他應該被判處長期徒刑。

數名律師說，川普的推文等同於干擾證人。曾任聯邦檢察官的杜克大學法律教授葛里芬（Lisa Kern Griffin）說：「我認為這構成妨礙與干擾證人。他（川普）公然地試圖影響正進行中的調查。」

一些法律分析人士認為，最近的發展顯示，通俄門調查可能即將進入高潮。俄亥俄州法律專家西蒙斯通過Skype說，「我想在未來幾個月我們可能會看到一些結論」，「從法律上說，穆勒並沒有一個時間表，他並不需要告訴我們目前調查進行到哪兒了，所以我們也無從確定。」

然而，柯恩加上過去一些官員的認罪，使得通俄門調查的可信度進一步升高，儘管川普反覆稱穆勒的調查是獵巫行動。

(中時 )