王傳一自嘲臭臉 抖5月大女兒「非常肥美」

2018年12月04日 22:10 中時 洪秀瑛

陳希瑀（左起）、宋柏緯、王淨、王傳一、張庭瑚、謝翔雅、廖宇飛、吳岳擎。（東森提供）

張庭瑚（右起）、王淨、宋柏緯。（東森提供）

年輕演員高顏值。（東森提供）

宋柏緯（左）和陳希瑀。（東森提供）

謝翔雅（右起）、廖宇飛、吳岳擎。。（東森提供）

資深製作人劉瑋慈重新翻拍台版《愛情白皮書》4日卡司發佈會，王傳一將與年輕演員王淨、張庭瑚、宋柏緯、謝翔雅等演出。38歲的王傳一劇中與和小18歲的王淨談「叔侄戀」，他則笑說是「長幼戀」，更希望是「哥妹戀」就好。和一群年輕演員合作，他不得不認老，脫口說「誰都會被老擊敗」，由於音同台語髒話，引來一陣笑聲，又自虧5個月大的女兒「一寶」個性像他，臉很臭，「她眼睛大大的，動眼睛不動頭，常常沒表情就很討厭，才知道我很討厭」。

《愛情白皮書》日劇版由木村拓哉、石田光、鈴木杏樹、西島秀俊演出，16年前台版由張耀揚、楊丞琳、余文樂、彭于晏、范瑋琪等飾演，劉瑋慈此次重買版權翻拍，著重在畢業後的職場故事。王傳一角色當年由張耀揚飾演，他表示之前看過木村拓哉版本和台版，覺得不要受前版影響太多，因為現在跟以前表演方式絕對不一樣，自信演技比以前靈活，這個故事也好看。

王傳一這2年多在大陸發展，此次回台接戲除了看中《愛情白皮書》劇本好，也能多陪女兒，兩全其美。未來是否台灣戲會接較多，他說應該不會，重心還是在對岸，因為錢的關係？他說：「這是一種現實的講法，對於演員，劇本是最重要的，台灣還是有很好的故事。」

他提到劇中有個8歲女兒，以前不太敢挑戰，現在和小孩相處，自然流露父愛。還沒結婚前，覺得小孩很煩，很討厭小孩，以前覺得一定不要有小孩，現在當了爸，覺得早該生了。「一寶」5個月大已破8公斤，非常肥美，還打趣「我們照豬養，嬰兒一定要胖」，笑談爸爸經。至於戲中親密戲，是否要跟老婆報備？王傳一說老婆非常尊重，笑稱家裡沒裝電視，後來說在對岸拍戲不用擔心，現在在台灣拍，要講一下。

20歲的王淨劇中將和王傳一談戀愛，她說王傳一當年演的夯劇《惡魔在身邊》，當時她才念國小三年級。拍親密戲要跟男友林柏叡報備？她說有跟媽媽講，「戲裡面的事各自…」，意思是工作的事不用特別說。製作人劉瑋慈誇王淨是天才型演員，王傳一也認為她聰明，工作上的成熟度、對戲的敏銳度，不像時下20歲的年輕演員。

王淨為戲做功課，體驗一週的上班族生活，她笑說「有等下班無聊的感覺」，也去校園擺攤了解業務工作，有大學生看到她說長得很像那個誰，還找出電影《鬥魚》，最後認出她，還虧她「怎麼落魄到這邊擺攤」，她尷尬得不知如何解釋，索性回「我第2個職業」，她想想也覺得有趣。

張庭瑚4年前和已故前女友楊可涵主演的《新世界》將在海外播出，今被問是否勾起傷痛，他遲疑幾秒，才說「人要往前看」，至於被問緋聞對象林芯蕾，他說已沒聯絡，目前沒女友。之前他大多演學生，劇中有鬥毆戲，笑言這次終於畢業進入職場，「出來混都要還，這次演律師都被打，一直掛彩，有時眼角被打或是輕微腦震盪。」

張庭瑚的眼角傷是和宋柏緯拍打鬥戲造成，宋柏緯不小心用鐵鋁罐割傷他眼角。宋柏緯還有一場和王傳一衝突戲，不小心打到王傳一，王傳一說「原本他兩三回假打，後來真的打到我，很痛，真的給我兩拳，真是夠了，不想讓他覺得我脾氣很差，只能默默含著」。

(中時 )