布局正副議長選舉　藍目標搶攻19個縣市

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九合一選舉國民黨大獲全勝，除了掌握15個縣市執政權，為爭取各縣市議會主導力量，正副議長選舉佈局也悄悄展開。國民黨中央黨部昨天逐一約詢各縣市黨部主委，除了瞭解並評估選情狀況外，也要求注意選風，並尊重黨團的民主機制。

除了地方執政版圖擴大外，國民黨在縣市議員選舉表現也相當出色，包括桃園市、基隆市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、金門縣及連江縣等10個縣市當選席次超過半數；其他如新北市、高雄市及澎湖縣剛好拿下一半席次，台中市則是差一席過半。

為爭取在縣市議會的主導力量，國民黨已展開正副議長的選舉布局。除了穩定領先地區，即便席次輸給民進黨，與無黨籍仍有很大合作空間，除了嘉義縣市以及台南市之外，黨內預料，要攻下19個縣市正副議長並非難事，但黨中央仍不敢大意，積極進行沙盤推演。

組發會主委李哲華受訪時表示，黨中央昨天已開始個別約詢各縣市黨部主委，瞭解各地方有意爭取正副議長的人選以及對選情評估。對於《地方制度法》已明確規定地方議會正副議長選舉、罷免採記名投票。因此，李哲華強調，黨中央嚴格要求正副議長選舉須端正選風。

對於正副議長人選的產生，李哲華表示，黨中央將尊重各縣市議會黨團的民主機制，如有多人表態，根據提名作業規定，將由直轄市、縣市議會黨團以投票、推舉、協調或其他方式決定輔選方式及建議名單。

根據「中國國民黨107年直轄市暨縣市議會議長副議長提名作業規定」，提名參選的黨員應依法從事競選活動，不得有賄選、暴力或其他不法行為；如有違反情事，經查明屬實者，應即撤銷提名，並以黨紀議處。

(中時 )

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