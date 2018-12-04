東港高中賈宓圖書館推動主題書展　「美」得令人翻不停

東港高中賈宓圖書館透過美學策畫主題書展吸引學生佇足、了解館藏書籍，更辦活動與社區民眾親近，盼將閱讀風氣從學內帶到校外。（謝佳潾攝）

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東港高中賈宓圖書館透過美學策畫主題書展吸引學生佇足、了解館藏書籍，更辦活動與社區民眾親近，盼將閱讀風氣從學內帶到校外。（謝佳潾攝）
東港高中賈宓圖書館透過美學策畫主題書展吸引學生佇足、了解館藏書籍，更辦活動與社區民眾親近，盼將閱讀風氣從學內帶到校外。（謝佳潾攝）
東港高中賈宓圖書館透過美學策畫主題書展吸引學生佇足、了解館藏書籍，更辦活動與社區民眾親近，盼將閱讀風氣從學內帶到校外。（謝佳潾攝）

東港高中賈宓圖書館斥資千萬蓋成、媲美誠品，自開館以來備受矚目，但空間的升級並未提高學生借閱率，學校為此一改經營方式，不僅透過美學策畫主題書展吸引學生佇足、了解館藏書籍，更辦活動與社區民眾親近，盼將閱讀風氣從學內帶到校外。

圖書館組長白淑華指出，「賈宓」資質好但發揮少，給人有刻板印象，即圖書館就是借書還書的場所，且好像只有第八類書籍可借，也就是小說，由此可知，學生不太清楚館藏書籍，也不習慣待在館內翻書，而這不僅影響學生閱讀習慣，也間接浪費館內資源。

因此，她與圖書館主任郭欣怡討論後，決定透過美學策畫主題書展，藉由「美」來吸引學生停留、進而讓他們翻書了解館藏書籍，而每季書展主題都不同，有時突發奇想、有時搭上時事，如首展是甫落幕的迎王展，而10日將推出「午後的手作時光」。

白淑華說，館藏手作書籍很多，但借閱率很低，這就是「現象所在」，同時加上館內書架較少的關係，無法所有書籍都上架，因此盼能透過主題書展的方式，讓學生更讓學生認識「賈宓」。

「社區民眾也一起來！」她強調，圖書館也將辦活動與社區民眾近距離接觸，如16日做手工皂、23日做糖霜餅乾，不僅響應書展，也藉機帶動社區閱讀風氣，之後還有可能舉辦野餐讀書會，讓大家看到賈宓更多的美。

(中時 )

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