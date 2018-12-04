張鈞甯看到「她」生孩子 感受生命奇妙

張鈞甯。（《VOGUE》提供）

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張鈞甯。（《VOGUE》提供）
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張鈞甯受《VOGUE》雜誌之邀到紐約一間酒吧拍攝，忙碌一天的拍攝結束後，她留下來看劇，隔天一早6點，她跟閨蜜陳意涵約好要一起跑中央公園，好像有用不完的體力，她笑說：「因為我覺得每件事情都很好玩，每件事情我都想要做啊，我就是個貪心鬼。」

提到今年最特別的一件事情，她說是小姪女百百出生，這也讓她認真思考未來家庭和孩子的事。「那種感覺還蠻奇怪的，因為我姊姊以前是一個沒有要生孩子、沒有要家庭的人，如今不但結了婚，還有了孩子。姊姊說常常早上起床後她會突然有種幸福感，那種幸福感是心裡很奇怪的一個滿足，說希望有一天我也可以感受到跟她一樣的幸福」，讓她感受到生命的奇妙。

她說，三十歲之前的她，或許是會有比較重的得失心，然而過了三十歲之後，也不知道為什麼的，變得比較任性，可以越來越自在的做自己，然後越來越好奇自己的可能性，渴望用各種各樣的方式，去看見不一樣的自己。雖然覺得自己也應該要體驗這樣的人生經歷，但張鈞甯說：「選擇愛或不愛，要或不要，其實就跟你選擇工作是一樣的，這中間所有的酸甜苦辣只有自己扛，而既然只能自己扛，我想聽自己心裡的聲音。因為應該要經歷，或是在遇到一個對的人後，真心想要跟他有個孩子，是兩種心情。我覺得，我首先要先遇到一個對的人吧。」

「我慢慢越來越相信，所有事情都是最好的安排，如果你不相信，就不會去爭取，就不會有機會得到，所以相信是得到的第一步，但相信之後，還得要有好大好大的努力。於是每當遇到一些讓我難受的事情時，我就會不斷的告訴自己，你得往後走才會知道生命要給你的考驗是什麼。當你的心受傷時，你應該要先去看本質，到底哪裡出了錯。然後，你不是告訴自己要勇敢、要堅強，而是要告訴自己，可以放下了，放下了，才可以過。所以，你自己得扛過，不能在那個當下放棄，不管是對生命的追求、工作的追求，或者愛情的追求等等，因為一旦放棄，你就看不到最好的安排了」。

(中時 )

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