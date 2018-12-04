黃心娣肋骨挫傷因禍得福！養傷養成「時尚小廚娘」

2018年12月04日 23:01 中時 林淑娟

黃心娣今年在橫店拍攝古裝電視劇《小女花不棄》時，因在路途中不慎發生車禍，造成肋骨挫傷，生性樂觀的她不但正面看待這個意外小插曲，也趁著養傷期間精進廚藝。日前第一次做甜點的她，被老師稱讚很有天分，讓她信心大增，還爆料朋友都暱稱她為「時尚小廚娘」，因為她不管做飯或是做甜點都不忘穿得時尚。

黃心娣對甜點又愛又恨，因為女藝人的身分，常常得克制不能吃太多甜食。她最近去學做甜點，第一次就選了自己很喜歡的蛋糕捲，從最基本的打蛋、蛋白發泡、烤蛋糕，一直到最後的裝飾，唯一一點沒有照著老師的步驟就是「糖減半」！因為當看到食譜上的糖份量比她想像的還多時，她就跟老師說想做一個健康不會發胖，又能吃得開心的蛋糕。

於是她把糖的份量都減少，最後成果出來時老師也很滿意，特別誇獎她有天分，還說她手很巧，做出來的蛋糕不僅健康，同時也兼具視覺和味覺享受，讓第一次做蛋糕的黃心娣信心大增，笑說以後想吃什麼甜點都可以自己來研究，也不用怕變胖。

她透露開始對烹飪產生興趣，源起曾因重感冒掛急診，醫生警告她不要小看感冒症狀，還叮嚀她要吃得健康點，嚇得她一看完醫生趕緊去家裡附近的超市採買足足一周的食材，開始學褒湯。經過那次生病自己動手煮飯，反而開啟了她對下廚的喜愛，今年在橫店拍《小女花不棄》時也常趁著拍戲休假，做菜給同劇組的林依晨和林柏宏一起分享。

(中時 )