馬來西亞收回柔南領空權 新加坡指控馬船侵犯領海主權

2018年12月04日 23:28 中時 蔡致仁

馬來西亞交通部長陸兆福4日表示，馬國政府明年會逐步收回1974年起被新加坡控制的柔佛州南部領空控制權。新加坡基礎建設統籌部長兼交通部長許文遠同日回應，領空管理權涉及多方利益，須照顧航空安全與效率。此外，新國針對馬國船隻一再侵犯領海，提出強烈抗議。

此前，兩國對於柔佛州南部實里達機場的新航線存在分歧，吉隆坡指新加坡航空當局在發布新航線前未獲得馬方批准。馬國交通部長陸兆福4日在國會中說，交通部已抗議此舉，並計劃到2020年收回對該領域的全面控制權。

新加坡基礎建設統籌部長兼交通部長許文遠4日下午受訪表示，這涉及到許多利益相關者。國際民航組織理事會（ICAO）的程序也清楚列明任何的改變必須是有助改善現狀，而航空安全與效率是關鍵。

許文遠在實里達機場受訪透露，他之前曾三次會見陸兆福，最近一次是在曼谷的東協交通部長會議。當時，他就曾向陸兆福提及把渦輪螺旋槳飛機從樟宜機場遷移到實里達機場的事宜。事實上，新方已在一年多前通知馬方這個決定，不過他們直到最近才有所回應。對於馬方對實里達機場起降安排的關注，許文遠感到費解，因新安排與現有的航空流程沒有太多不同，並非是改變航線。

同日，新加坡交通部發表聲明，對馬來西亞有意擴大柔佛新山港口的海域界限，以致侵犯到新國領海，表達嚴重抗議。聲明指出，「過去兩星期，馬來西亞海事執法局和馬來西亞海事局的船隻，屢屢侵入我國大士一帶的領海。對於這些船隻未經授權航行，並聲稱享有該水域的主權，新加坡已表示抗議，這些主張不符合國際法。

(中時 )