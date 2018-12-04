吳可熙一天吃完2年份水餃！趙德胤再戰VR最不滿「他」演技

2018年12月04日 23:26 中時 徐桐炘

吳可熙（右前）和趙德胤（左前）相當投入VR影片中。（粘耿豪攝）

演員吳可熙與導演趙德胤4日出席HTC VR電影《5x1》放映，2人再度合作拍攝短片《幕後》，該片直接在趙德胤最新作《灼人秘密》場景拍攝，以「片中片」呈現電影片場的幕前與幕後，「偽紀錄」導演罵演員、演員們休息的畫面，趙德胤笑說：「喊卡的時候，大家都不知道是VR要卡，還是電影！」一鏡到底畫面拍22次才完成，張立昂狂吃水餃，吳可熙一整天更吃了近70、80顆，她笑說：「把今年、明年份水餃吃完，後來一NG就把水餃吐出來了。」

飾演導演的施名帥在片中罵吳可熙：「妳到底會不會演戲啊！這場戲是要讓觀眾知道妳吃到了情報紙條！」讓吳可熙露出疑惑不解，趙德胤被問是否取材於自身經驗，他趕緊否認，「我在口氣都不會加強，演員不好只能氣自己，氣到胃痛。」長年合作的吳可熙也認證導演好脾氣，但因新片有不少演員首度拍趙德胤作品，聽到導演永遠只答「OK」，都緊張問吳可熙：「我是不是演得很不好！」吳可熙趕緊安慰，「沒有，導演就是這樣。」

2016年金馬廣告後，趙德胤二度挑戰VR創作，他謙虛表示：「還是覺得缺點很多、很多破綻，這次挫敗更大，希望下次拍更難一點。」其中最不滿的竟是自己「演技」，笑說：「做電影什麼工作都能做，唯一不能做的就是演員。」吳可熙也笑說趙德胤每次示範演技總是非常誇張，若照做肯定會被喊「卡」！

吳可熙昨欣賞VR電影成品，她直呼有趣：「哪邊有聲音會想看哪裡，但有時候會錯過重點劇情推展，VR很適合拍恐怖片，突然有東西嚇到！」趙德胤表示原本想用VR影片拍孟加拉和緬甸邊境的羅興雅難民逃亡路線，可惜因無法攜帶器材入境，拿不到拍攝通行證，只好暫時作罷。他也提到VR技術的局限性，若能配合觀影者的動作而產生遠近變化，將更接近他理想的影片狀態，還開玩笑說：「想讓大家看女主角得妝有多濃！」讓吳可熙忍不住做出搞笑的質疑眼神。

(中時 )