選舉慘敗！小英肖想連任的最大對手是…

2018年12月05日 00:01 中時電子報 吳美觀 、文/財訊雙週刊 郭瓊俐 編輯/、文/財訊雙週刊 郭瓊俐

這場縣市長選舉結果，外界拿來和2006年紅衫軍抗議前總統陳水扁貪腐、2008年總統大選慘敗時的民進黨相比擬。不過，蔡英文清廉與操守沒問題，她到底做錯了什麼？

用人習慣與決策風格

想要面面俱到，落得兩邊不討好

「未達政情，又無良輔」，一位賣力在高雄市助選的南部綠營人士，以這8個字總結蔡英文的執政現象。他說，蔡英文身邊被文青幕僚包圍，接收到的都是「同溫層」的訊息，不知民間真正的聲音；她上台後用了大量的「老藍男」，整個行政決策體系，不是文官出身就是學者，美其名是穩定大局，實情是她看不起民進黨的政治人物，但這些文官和學者並沒有政治操作的能力，也不是真的效忠於民進黨，只要看到藍營勢力復辟，就會悄悄靠過去了。

「現在蔡英文四面楚歌，但她一向『未達政情』，不知道是否真的理解民進黨內部和社會的看法？」綠營人士激憤地說，南部的基層支持者，覺得執政之後的民進黨只有驕氣，而那些被棄置不用的民進黨政治人物，縣市長選舉中當然也不會真心挺民進黨候選人，民進黨過去的中堅骨幹和基層都崩解，蔡英文敗選聲明還在講「民主給民進黨上了一課」等文青語言，「選輸也是剛好而已。」

民進黨前立委林濁水指出，蔡英文陷入困境，和她自己的性格有絕對關聯，蔡英文本質上就是一個公務員和學者，所以她偏好用這兩種人，而且對掌權者而言，公務員和學者都比較好控制，但這兩種人沒有政治歷練，無法面對國會和民眾，也沒有經過選戰的洗禮，在立委面前先矮了半截，每天在立法院被罵也不敢大聲捍衛自己的政策，要怎麼做事？

林濁水表示，蔡英文個性猶豫不決，每一個決策的時間都拖太久，拖到不能再拖時，反而粗糙做決定。例如拔管案，本不該由總統府介入，但蔡英文要管，又不立即解決，拖到後來成了大患；例如年金改革，還要設一個年改會，搞了1年多，讓反年改的勢力集結壯大，她又想面面俱到，做出來的改革方案，卻讓贊成年改和反對年改的人都生氣，兩邊的人都得罪了。

「管得太細」，也是綠營內部對蔡英文個性的評論。蔡英文每週把部會首長叫到官邸開會，已不是祕密，她也常直接打電話指揮部會首長，這種越過閣揆下指令的模式，連和她相知相惜的行政院前院長林全都受不了，更別說在政治路線上和她不接近的現任閣揆賴清德。

據了解，這次公投綁大選的投票路線規畫不當，導致一面投票一面開票的爭議，事前就有人建議，調整領票方式和投票路線，但是府方已拍板決定，沒有人敢再提出異議。

(中時電子報)